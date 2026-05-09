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中東局勢左右歐洲加息預期 拉加德指6月決定須看數據 慎防行動過早或太遲

宏觀經濟
更新時間：17:52 2026-05-09 HKT
發佈時間：17:52 2026-05-09 HKT

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行正密切權衡伊朗戰爭的應對措施及其對通脹的影響，以確保行動不會過早或過晚。她指出，決策者正面臨「巨大的不確定性」，並需要「更多數據」來了解這場衝突帶來的後續影響。對於歐洲央行是否會如外界預期的那樣在下個月加息，她拒絕明確表態。

拉加德表示，「我們不斷在反應過快的風險與反應太慢的風險之間掙扎，我們必須找到正確的路徑，引導我們的經濟邁向 2% 的中期通脹目標。」

歐洲央行於4月30日維持利率不變，但發出6月可能加息的訊號。斯洛伐克央行行長卡日米爾（Peter Kazimir）早前直言，6月加息「幾乎不可避免」，但其他委員則抱持更審慎態度，強調必須評估更多數據。 同時，多數分析師和投資者仍預期6月會加息，投資者更預估年底前至少還會有一次加息行動。 

央行使命與市場預期有別 

拉加德強調，央行的判斷基準與市場有所不同。她指出，市場雖然也在觀察相同的指標，但歐洲央行試圖盡最大努力找出如何將通脹降回2%的方法。「這就是我們與市場最大的不同之處，因為市場並沒有這樣的迫切使命。」

她補充，最終的利率決策將取決於危機的深度、持續時間及後續影響。在作出任何決定前，當局需要更多的數據、更清楚物價的走向，並充分了解它對間接成本與薪酬談判造成了哪些影響。

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