美股狂飊被指已脫離經濟現實 「沽神」警告AI泡沫趨末期 「半導體指數狂飆全憑概念」

曾準確預測2008年金融海嘯、「沽注一擲」原型人物Michael Burry近日再次發出警告，指當前市場對AI的瘋狂追捧，與2000年互聯網泡沫爆破前的最後階段極為相似。他在Substack發文直言，市場已完全無視就業報告或消費者情緒等經濟數據，股價上升僅因其「一直在升」。與此同時，另一傳奇對沖基金經理Paul Tudor Jones亦認同現時具1999年影跡，惟料升勢或可再維持一至兩年，但提醒一旦調整將會極為驚人。

美股走勢脫離經濟數據邏輯

據CNBC報道，「沽神」Michael Burry於Substack中指出，他在一次長途駕駛中收聽財經電視及電台報道時，發現市場除了AI外，整天幾乎沒有人在討論其他話題。他直言，目前的股市已不再以邏輯方式，對就業報告或消費者情緒等經濟數據做出反應。

以標普500指數周五（8日）再創下歷史新高為例，交易員僅聚焦於稍優於預期的4月份就業報告，卻無視創下歷史新低的消費者情緒數據。Burry直言，「股市升跌並非因為就業或消費者情緒，它們一直向直線飆升，純粹是因為它們『一直在升』。大家僅憑一個每個人都以為自己理解的兩個字母概念（AI）在投資，這種感覺就像1999年至2000年泡沫破裂前的最後幾個月。」

美股周五收高，科技股領漲，標普500指數和納斯達克綜合指數再創歷史新高。道瓊指數升0.02%，報49609.16點；納指升1.71%，報26247.08點；標普500指數升0.84%，報7398.93點。 三大指數周均錄得升幅，標普與納指均為連續第六周上漲。

記憶體晶片製造商的股價周五普遍上漲，美光收高15.49%，股價創歷史新高，成交456.83億美元，市值突破8000億美元。4月底以來，美光科技與閃迪兩隻股票的累計漲幅均已超過40%，成為費城半導體指數中表現最好的成分股。

費半指數今年累飆65%

Burry更將近期費城半導體指數（SOX）的走勢，與2000年3月科技股崩潰前的暴漲軌跡作比較。數據顯示，該指數在本周內已上升超過10%，將今年至今的升幅推高至65%。

事實上，過去兩年投資者瘋狂湧入AI相關股份，推動美國主要指數多次刷新歷史新高。其中，與AI基礎設施及軟件相關的半導體公司和超大型科技龍頭引領這波漲勢，生成式AI的熱潮持續推高相關企業的估值。

Jones：目前與1999年相似

另一位知名對沖基金經理Paul Tudor Jones亦對現狀持有類似看法。他表示，當前的環境感覺與1999年非常相似，即距離科技股在2000年初見頂前約一年的時間。

不過，Jones對後市的看法較Burry稍為樂觀，他預計這股升浪可能還會持續一到兩年。但他同時發出嚴正警告，若估值進一步擴張，最終的市場修正可能會非常劇烈。Jones指出，假設股市再上升40%，股市市值佔GDP的比重可能達到300%至350%的水平。他直言，「投資者必須意識到，未來將會出現一些令人驚心動魄的修正。」