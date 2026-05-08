缺乏AI投資 印度盧比貶值 當地股民轉戰海外市場

以往印度投資者都專注於本地市場，但隨著印度盧比貶值，以及當地股市欠缺AI概念股，促使更多印度投資者轉戰海外市場。

印度投資者海外股票債券投資規模 按年大增60%

《彭博》報道，據印度儲備銀行數據，截至今年2月的11個月內，印度投資者押注海外股票及債券的投資額逾22億美元，較去年同期大增60%。

印度共同基金協會數據亦顯示，3月由印度本地基金經理管理全球投資基金，資產規模已達到破紀錄40億美元。

促使印度投資者轉戰海外，主要受到本地股市回報不吸引，印度盧比貶值，以及缺乏AI概念投資選擇等因素影響。印度股市僅佔全球股市約3%，印度股市走勢未必與其他地區同步。而印度盧比貶值，令海外資產更具吸引力。

印度股市表現亦落後於新興市場，過去一年，MSCI印度指數的表現落後新興市場指數近50%，即使該指數已由今年3月低位反彈。

科技專才憑知識優勢 收割三倍多投資回報

印度投資者亦留意到，印度股市缺乏AI、晶片及數據中心等熱門投資主題股票選擇，這類股票推動南韓及台灣股市屢創新高。

印度是全球科技重鎮之一，當地科技專才的專業知識，成為投資美國科技股的優勢。38歲的科技專才Abhishek Dadhich表示，他由2023年起投資美股，以自己對科技業的理解，令他成功收割三倍多投資回報，回報額逾30萬元，已超出他的預期。