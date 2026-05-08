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AI續掀美國裁員潮 上月逾2.1萬人被「打爛飯碗」 專業和商業服務成重災區

宏觀經濟
更新時間：09:57 2026-05-08 HKT
發佈時間：09:57 2026-05-08 HKT

據CBS報道，裁員諮詢公司Challenger, Gray & Christmas最新報告顯示，AI連續兩個月成為美國企業裁員的首要原因。今年4月，AI相關裁員人數達21,490人，佔該月總裁員人數88,387名的26%。

另外，報告顯示，4月份全美總裁員人數按月上升38%至88,387人，其中科技行業成為重災區，共錄得33,361宗裁員個案。不少科技公司坦言，正縮減人力資源開支，以便轉移更多資本投入AI。

Challenger, Gray & Christmas職場專家兼首席營收官Andy Challenger指出，「無論個別職位是否真的被AI取代，原本用於這些角色的資金，正被轉向投放到AI技術上。」

同時，AI亦正在影響白領職位。Yardeni Research總裁Ed Yardeni引述美國勞工統計局數據指，較容易受AI影響的專業和商業服務領域，3月份的裁員人數較去年同期增加15萬人。

特朗普政策同時導致企業裁員

除了技術轉型，市場與經濟狀況亦是2026年企業裁員的因素，2026年累計相關減員達53,058人。Andy Challenger補充，美國總統特朗普不斷變化的關稅政策以及伊朗戰爭等因素，亦令企業裁員。

AI時代或創造新職位

然而，Yardeni和其他經濟學家表示，隨著AI驅動新需求，未來或會創造出幾年前尚未存在的新職位。

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