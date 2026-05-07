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中國連續18個月增持黃金 4月外匯儲備升2%

宏觀經濟
更新時間：21:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-07 HKT

中國外匯儲備回升，國家外匯管理局統計數據顯示，截至2026年4月末，中國的外匯儲備為34105億美元，較3月末上升684億美元，升幅為2.05%。數據又顯示，人民銀行連續第18個月增持黃金，4月末中國的黃金儲備為7464萬盎司，按月增加26萬盎司。

中國4月外匯規模回升

外管局指出，今年4月，受宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格表現分化。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。中國不斷鞏固拓展經濟穩中向好態勢，發展韌性與活力進一步彰顯，有利於外匯存底規模維持基本穩定。

香港外匯儲備資產按月上升

另外，香港金管局公布，香港4月底的官方外匯儲備資產為4421億美元，較3月底增加113億美元。4月底並無未交收外匯合約，3月底為3億美元。而當月的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約38%。

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