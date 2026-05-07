中美據報考慮就AI啟動官方對話 兩國競爭如軍備競賽 憂爆無力管控危機

美國總統特朗普擬於下周四至周五（14至15日）訪華之際，據《華爾街日報》引述消息報道，中美雙方正考慮就人工智能（AI）啟動官方對話，並指目前兩國AI競爭正有演變為數字時代「軍備競賽」之勢。

應對AI模型異常行為等風險

報道指出，中美若能建立AI官方對話，將反映出雙方均認識到競相開發更強大的AI模型，可能引發一場兩國政府都無力管控的危機。雖然拜登政府時期曾與中國啟動對話，但成果有限，其後風險亦有增無減。

報道又指，雙方都希望建立一套常態化對話機制，以應對AI模型異常行為、自主軍事系統，以及非國家行為者利用強大開源工具發動攻擊等風險。

貝森特料牽頭負責AI事務

一位熟悉美方立場的人士表示，美國財長貝森特牽頭負責美方在AI領域事務，而美國政府正等待中方指定對應的牽頭人。接近北京方面人士則透露，到目前為止，一直是中國財政部副部長廖岷參與同美方關於建立此類對話的磋商。

另一方面，在官方層面之外，一些分析師亦已在探討此類對話最終可能取得甚麼成果，以及後續是否會催生更具體的危機管控機制，例如設立高層領導人之間的AI溝通熱線。