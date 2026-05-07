Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美據報考慮就AI啟動官方對話 兩國競爭如軍備競賽 憂爆無力管控危機

宏觀經濟
更新時間：14:22 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:22 2026-05-07 HKT

美國總統特朗普擬於下周四至周五（14至15日）訪華之際，據《華爾街日報》引述消息報道，中美雙方正考慮就人工智能（AI）啟動官方對話，並指目前兩國AI競爭正有演變為數字時代「軍備競賽」之勢。

應對AI模型異常行為等風險

報道指出，中美若能建立AI官方對話，將反映出雙方均認識到競相開發更強大的AI模型，可能引發一場兩國政府都無力管控的危機。雖然拜登政府時期曾與中國啟動對話，但成果有限，其後風險亦有增無減。

報道又指，雙方都希望建立一套常態化對話機制，以應對AI模型異常行為、自主軍事系統，以及非國家行為者利用強大開源工具發動攻擊等風險。

貝森特料牽頭負責AI事務

一位熟悉美方立場的人士表示，美國財長貝森特牽頭負責美方在AI領域事務，而美國政府正等待中方指定對應的牽頭人。接近北京方面人士則透露，到目前為止，一直是中國財政部副部長廖岷參與同美方關於建立此類對話的磋商。

另一方面，在官方層面之外，一些分析師亦已在探討此類對話最終可能取得甚麼成果，以及後續是否會催生更具體的危機管控機制，例如設立高層領導人之間的AI溝通熱線。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
21小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
8小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
7小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
3小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
23小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
7小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
9小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
4小時前