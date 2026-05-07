美國廉航Spirit倒閉 網民眾籌收購已突破34億 盼實現沒高薪CEO航企

美國廉航Spirit日前公布因為無法籌集營運資金，決定停止營運及停飛所有航班。有美國網民建立集資平台，嘗試集資收購Spirit航空，現時已籌集到逾4.37億美元。

僅45美元入場 相當於機票均價

美國網民Hunter Peterson在廉航Spirit公布倒閉後，決定建構眾籌網站，呼籲網民集資收購Spirit航空。該眾籌行動入場金額僅45美元，相當於Spirit航空的平均價格，而且項目暫時不會從資助網民戶口中扣除，而是為未來收購預留資金。

距離拍賣經營許可證已不足一周

據Hunter Peterson解釋，發動眾籌收購Spirit航空，一旦成功將會實現一間沒有任何公司支持，不會有高薪CEO，亦不會有大股東決定命運的航空公司。現時眾籌平台集資額已突破4.37億美元（約34億港元），捐款金額由45美元至850美元。不過，Hunter Peterson指距離拍賣Spirit航空經營許可證不到一星期，而集資目標額高達17.5億美元。

曾與員工代表會面 諮詢律師意見

為推動收購，Hunter Peterson除了建構眾籌平台，亦與Spirit航空的員工代表會面，並諮詢律師事務所的專業意見。有網民認為，今次集資收購如果成功，未來可以透過更多眾籌方式，拯救更多瀕臨破產的企業，接管後恢復企業對消費者友好的管理措施。

政府曾考慮向公司提供5億美元

為拯救財困的Spirit航空，美國政府曾考慮提供5億美元資金，條件是獲得Spirit航空破產重組後最多90%股份的認股權證。但Spirit航空的主要債權人不同意美國政府提案，憂慮Spirit航空再次破產，美國政府可享有優先受償地位。結果Spirit航空公布停止營運，數千名員工失業，數千名旅客預訂的機票失效。

Spirit航空代表律師表示，自美伊戰事爆發後，油價急升，導致公司於3月及4月在航油開支增加1億美元，公司在沒有選擇下只能結束營運。

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