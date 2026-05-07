陳茂波稱地緣政治改變全球模式 金屬貿易正重組 港角色更具戰略意義

倫敦金屬交易所（LME）亞洲金屬研討會今日（7日）舉行，財政司司長陳茂波於致詞時表示，AI、數據中心、可再生能源及先進製造業，正是推動金屬需求快速增加，但是在過去幾年間，在過去幾年，地緣政治衝突、戰爭和供應鏈衝擊，已從根本上改變了全球貿易模式，金屬貿易的地理格局正在重組，近期的中東的衝突進一步為金屬供應鏈帶來壓力，基本金屬價格波動加劇，在此背景下，香港作為金屬貿易樞紐的角色變得更具戰略意義。他續指，國家「十五五」規劃首次明確支持香港發展大宗商品交易生態，香港在「一國兩制」的制度下，擁有自由港、低稅制、高效的交通運輸等優勢，將會承擔連接內地與國際市場的重要使命。

推進多項促進大宗商品措施

陳茂波還表示，香港正推進多項促進大宗商品發展的措施，如政府已成立由他擔任主席的「大宗商品策略委員會」，制定涵蓋實物貿易、金融交易、物流以及與內地市場聯通的長遠策略，而LME在倉儲方面的合作是這項工作的重要部分，另外，這香港亦積極發展黃金交易，如本港已建立一個黃金倉儲系統，計劃今年進行試運。

陳茂波還透露，隨着全球大宗商品市場在規模和複雜程度上持續增長，對高效、專業的爭議解決機制的需求也日益增加，政府與國際調解院正合作研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊的可行性，以為上游開採、生產，和下游倉儲和交付等各個環節產生的爭議，提供中立、專業的調解服務。

LME對港實物市場具重要意義

港交所行政總裁陳翊庭致詞時亦表示，港交所包括LME在內的強勁業績延續至今年，這主要受惠於在現時地緣政治不確定的因素下，促進資金分散投資，繼而流入香港這個具備影響力的國際金融中心，同時這也推動了金屬市場交易活躍。同時港交所持續改進，亦讓香港準備好合適的渠道、平台和產品，把握了全球多元化帶來的機遇。

她續指，近年來，已有150年歷史的LME一直致力於推動提升市場長期健康與效率的措施，這些措施讓LME能夠在波動的環境下提供了有序的金屬市場交易，並吸引了新會員中信里昂證券英國（CLSA UK）加入。她續指，現在LME在港已設立15個認可倉庫，並已接近飽和，這對香港實物市場具備非常重要意義，未來港交所將會探索如何讓投資者更廣泛地接觸商品市場，包括於今年稍後推出電子期權，並引入人民幣相關抵押服務。

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