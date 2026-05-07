據報中國要求多間大型銀行 暫停向受美國制裁煉油企業發放新貸款
更新時間：12:09 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:09 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:09 2026-05-07 HKT
據報中國金融監管機構要求大型銀行，暫停向五家遭美國制裁煉油企業發放新貸款，以審查相關公司的業務往來。
要求暫停發放新貸款 及暫緩催收現有貸款
據《彭博》引述消息人士報道，中國金融監管機構要求多間大型銀行，暫停向恆力石化（大連）等五間遭美國制裁的煉油企業，發放新貸款。
據報監管機構並要求大型銀行暫緩催收現有貸款，以及審查五間煉油企業的業務往來，並等待進一步指示。
指購買伊朗石油 美國財政部上月實施制裁
今年4月美國財政部以購買數十億美元伊朗石油為理由，對恆力石化（大連）等五間煉油企業實施制裁。受制裁影響，相關煉油企業或面臨接收原油困難，或須以其他名義出售煉油產品。
財政部長貝森特上月表示，美國警告兩家中國銀行，如發現銀行與伊朗進行交易，將會受到二級制裁。
美國公布實施制裁後，中國商務部正式正式發布禁令，要求任何個人與實體不得執行、不得承認、不得遵守美方對相關五間中國企業的制裁。
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