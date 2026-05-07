滙豐上調香港今明兩年GDP預測 料中東直接影響有限 本地動力漸鞏固

滙豐環球投資研究今日（7日）發表最新香港經濟報告，上調2026年及2027年香港GDP增長預測，分別由之前的2.7%及3%，升至3.8%及3%。滙豐環球投資研究大中華區高級經濟師辛怡然表示，基於今年首季GDP表現強勁（按年增長5.9%）、中東衝突的直接影響相對有限，以及本地經濟動力逐步鞏固，因此對香港經濟前景轉為更為正面。

大部份能源進口來自內地

報告指出，香港經濟以服務業為主，雖然幾乎全數能源均依賴進口，但大部分來自中國內地、中東比例較低，政府亦已推出燃料補貼及降低隧道收費等措施，以緩解部分影響。此外，在不確定性上升的環境下，香港作為「避風港」的吸引力，或可吸引尋求穩定的資本流入。

報告又指，人工智能（AI）帶動的需求熱潮，以及與中國內地相關貿易的回暖，預計將成為今年貿易的重要支撐。不過，若中東衝突持續及拖累全球需求，仍構成下行風險。

樓市復甦帶來財富效應

隨著住宅物業市場復甦持續增強，亦帶來正面的財富效應，加上勞動市場改善，消費表現已有所提升。該行預期今年消費將轉向更多非必需品及服務開支。

投資方面，預計將受惠於政府加快推動大型項目（如北部都會區）及人工智能相關需求。此外，基建債券提供的財政支持，加上相對寬鬆的貨幣環境，亦有助維持投資動力。