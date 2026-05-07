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美伊戰爭狼來了次數太多｜周顯

宏觀經濟
更新時間：11:14 2026-05-07 HKT
發佈時間：11:14 2026-05-07 HKT

現時的美伊和談，不可能會有結果。特朗普的談判風格，正如他在《談判的藝術》，講的就是極限施壓，快速達成結果。但是伊朗外長阿卜杜拉希揚也寫了一本書，叫《伊朗無可辯駁的真相》，講其談判風格就是慢慢磨合，磨到對方的意志全失。

很明顯，這兩套是不同風格，完全不會有共識，問題是誰會先讓步呢？

翻查兩國先前的對弈，美國假裝談判，突襲伊朗把高層「一鍋端」，其後恐嚇說要摧毀伊朗的文明，結果一再延期，伊朗不為所動。

破局唯一方法是狠狠的打

這即是說，當美國說不打時，突然動手，當美國兇狠說大打時，卻不停的狼來了。這固然是兵不厭詐，可是後果就是，美國說的任何話，伊朗再也不會相信，因此雙方也不會有任何互信基礎。

既然狼來了的次數太多，伊朗必然以為，美國是怕了它，不敢再打，有人可能不同意這說法，但敢不敢打是一回事，伊朗相不相信又是一回事。

簡而言之，美國要想破局，唯一的方法，就是狠狠的打伊朗一頓，伊朗才會真正回到談判桌，否則也只是「講多無謂」。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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