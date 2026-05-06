日圓再度異動 重上「5算」 疑日本政府趁假期出手干預匯市

今日（6日）是日本市場假期之際，日圓於亞洲交易時段再度出現異動，美元兌日圓曾急跌1.8%，低見155.04水平，引發市場揣測日本政府再度入市干預，其後匯價略為回穩，美元兌日圓最新報156.32；每百日圓兌港元一度升至5.05水平，暫報5.01，仍守於「5算」關口之上。

分析：具備所有干預特徵

日本政府早於4月底已傳出進行今年內首次匯市干預，當時曾帶動日圓盤中大幅抽高3%，惟日本官方至今仍拒絕直接評論是否有入市。據彭博引述澳洲國民銀行（NAB）策略師Rodrigo Catril指出，近期美元兌日圓的跌勢具備所有干預特徵，進一步印證日本財務省正竭力阻止日圓跌向160大關，同時意圖遏抑市場的投機炒作行為。

美國財經網站investinglive亦指出，美元兌日圓短線一度急跌，加上適逢日本公眾假期，從時機上看似乎是官方干預。有分析認為，是次疑似干預的時機與前兩次極為相似，同樣選擇在日本公眾假期，以及亞洲市場過渡至歐洲開市之間的時間窗進行。不過，相比前兩次於匯價剛突破157即出手，今次則是待美元兌日圓逼近158水平才出現疑似干預動作。

另一方面，據彭博引述高盛分析師估計，若按上周入市規模計算，日本理論上仍有能力再出手30次，但相信日本官員傾向保留外匯儲備，等待更有效的時機才出手。