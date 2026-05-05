澳洲央行加息0.25厘遏通脹 已連續第三次加息 創2024年底以來新高

美伊戰爭推高能源價格之際，澳洲央行今日（5日）宣布加息0.25厘至4.35厘，創下自2024年12月以來新高，並且是連續第三次加息0.25厘，以遏制居高不下的通脹壓力。

中東衝突推高燃料價格

綜合外媒報道，澳洲央行貨幣政策委員會以8比1的投票結果決定將現金利率由4.1厘上調至4.35厘。

該行在政策聲明中表示，2025年下半年通脹明顯加速，中東地緣政治衝突推高燃料及相關商品價格，加劇了通脹壓力。聲明又指，委員會專注於履行實現通脹穩定和充分就業的職責，在3次加息後，貨幣政策已具備良好條件應對形勢發展。

未來料較長時間按兵不動

澳洲央行在會後亦表示，中東局勢仍高度不確定，在多種情境下都可能進一步推升全球與國內通脹，預期通脹將在一段時間內維持在2%至3%的目標區間之上。

事實上，澳洲首季消費者物價指數按年增4.09%，創兩年來新高；3月通脹則升至4.6%，為自2025年開始發佈月度CPI以來最高水平。目前多數經濟學家預計，澳洲央行未來將在較長時間內按兵不動，少數人甚至認為至少再加息一次。