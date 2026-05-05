Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲央行加息0.25厘遏通脹 已連續第三次加息 創2024年底以來新高

宏觀經濟
更新時間：15:31 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:31 2026-05-05 HKT

美伊戰爭推高能源價格之際，澳洲央行今日（5日）宣布加息0.25厘至4.35厘，創下自2024年12月以來新高，並且是連續第三次加息0.25厘，以遏制居高不下的通脹壓力。

中東衝突推高燃料價格

綜合外媒報道，澳洲央行貨幣政策委員會以8比1的投票結果決定將現金利率由4.1厘上調至4.35厘。

該行在政策聲明中表示，2025年下半年通脹明顯加速，中東地緣政治衝突推高燃料及相關商品價格，加劇了通脹壓力。聲明又指，委員會專注於履行實現通脹穩定和充分就業的職責，在3次加息後，貨幣政策已具備良好條件應對形勢發展。

未來料較長時間按兵不動

澳洲央行在會後亦表示，中東局勢仍高度不確定，在多種情境下都可能進一步推升全球與國內通脹，預期通脹將在一段時間內維持在2%至3%的目標區間之上。

事實上，澳洲首季消費者物價指數按年增4.09%，創兩年來新高；3月通脹則升至4.6%，為自2025年開始發佈月度CPI以來最高水平。目前多數經濟學家預計，澳洲央行未來將在較長時間內按兵不動，少數人甚至認為至少再加息一次。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
8小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
5小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
5小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-04 16:00 HKT
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
21小時前