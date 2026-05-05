日官員揭IMF規則 連續3天干預視1次操作 6個月超過3次不符浮動匯率標準

市場持續關注日本央行是否出手買入日圓之際，日本財務省一名官員周一引述一項規則稱，連續3天的干預將視為一次操作。報道又提到，在上周四有關當局干預報道傳出後，日圓已連續3個交易日上漲。美元兌日圓最新報157.2水平，跌約0.03%；每百日圓兌港元則報4.98算，升約0.06%。

5月4日被視為連續第三天

據彭博報道，該官員指國際貨幣基金組織（IMF）將連續3個工作日的外匯市場干預視為同一次行動。該位隨同日本財務大臣片山皋月出席烏茲別克一場國際會議的官員表示，根據IMF規則，6個月內不超過3次此類干預行動，仍符合自由浮動匯率制度的標準；但如果超過3次，IMF傾向於將其歸入浮動匯率制度，而非自由浮動匯率制度。

該官員又稱，即使日本處於公共假日，只要全球市場開放，干預仍會被計算在內；基於這一規則，5月4日將被視為自4月30日以來連續第三天。

