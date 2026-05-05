美製造業回流掀建廠潮 台積電補上封裝關鍵拼圖 三星、車企及藥廠紛動工

台積電在美國亞利桑那州的先進封裝廠終於落實，集團近日在加州「北美技術論壇」上公布，封裝廠已動工，預定2029年建成投產，將引進CoWoS及3D-IC等先進封裝技術。這意味着台積電在美國的布局，由晶圓製造補上封裝這一關鍵拼圖。與此同時，三星、Nvidia、格羅方德亦在美國「真動工」。專家預測，基於供應穩定及安全考慮，此趨勢將持續，美國在全球晶片市場的佔比，料從約12%低位顯著回升。過去常被譏為「PPT建廠」的製造業回流，如今終於漸見實質進展。

台積電表示，除了封裝廠，亞利桑那的首座晶圓廠今年產出也將較去年增加八成。台積電並非唯一在美國加碼投資的企業。三星在德州泰勒市的工廠已進入試營運階段，EUV光刻機測試啟動，蝕刻及沉積等主要裝置分批上線。廠區面積達485萬平方米，超過三星韓國平澤及華城廠的總和。目前辦公區有1000人上班，地盤每日出入7000人，三星更外派大批王牌工程師坐鎮。值得留意的是，三星韓國平澤P4廠產線建設已明顯放慢，資源優先撥往美國，並已獲美國《晶片法案》補貼，目標是在2026至2027年間與台積電爭奪NVIDIA、AMD、Tesla等AI晶片大客戶定單。

另一晶片企業英偉達則承諾投資5000億美元在美國本土生產AI晶片，下一代晶片已在亞利桑那州啟動。格羅方德亦表示投資160億美元，將先進半導體製造遷回美國。見到企業回流之勢的美國總統特朗普，上月在白宮活動上高興地揚言：「我們正把晶片公司帶回美國，規模前所未見，很快便會擁有接近五成的晶片市場。」

經濟學者李兆波認為，基於供應穩定及安全考慮，這股趨勢將會持續。即使美國未必能達到五成市場份額，但佔比必定會從早前約12%的低位顯著回升。

車企重金押注美生產線

晶片之外，汽車業是另一股回流主力。跨國汽車製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）承諾投資130億美元，用於美國製造業，為該公司有史以來最大單筆投資，將使美國國內產能擴大50%。公司將在伊利諾伊、俄亥俄、密歇根及印第安納州工廠開發5款新車型，直至2029年，預計創造逾5000個就業機會。

5款新車中僅一款為「增程型電動車」，其餘仍是燃油車或混能車。為何押注燃油車？黃河科技學院客座教授張翔指出，背後是美國政策大轉向。特朗普上台後推翻拜登時期的新能源汽車補貼，並計劃恢復燃油車發展。斯特蘭蒂斯的核心產品以吉普車、農夫車等燃油車為主，現有技術儲備恰好與美國當前政策契合。為爭取盈利，公司正推進回流美國的計劃。這一計劃有實際投資支撐，並非空談。

特朗普上月揚言：「加拿大、墨西哥、德國和日本的汽車公司都來美國建廠。」為進一步逼使歐洲車廠遷美，特朗普上周五（1日）宣布，將歐盟汽車及貨車進口關稅由15%大幅提升至25%。他指控歐盟未遵守雙方同意的貿易協議，稱「如果在美國工廠生產，將不會有任何關稅」。

醫藥供應鏈棄中移美

製藥業亦在美國製造回流行列。禮來公司宣布投資逾60億美元，在阿拉巴馬州興建生產基地，用於減肥藥及注射劑，預計2032年投產。這是禮來史上第二大製造項目，僅次於印第安納州的70億美元工廠。特朗普透露，曾問禮來若無關稅會建幾多間廠，對方回答：「一個也不會。」

此外，強生投資550億美元、阿斯特捷利康500億美元、必治妥施貴寶400億美元，多間藥廠均在美國擴張。值得注意的是，必治妥施貴寶同時出售其中國合資企業控股權。該廠成立於1982年，是改革開放後首間中美合資藥廠。一邊在美國建廠，一邊從中國退出，似乎折射出其供應鏈重心正由中移美。

與建廠消息呼應的是製造業回暖數據，包括ISM指數創2022年以來新高，當中新定單及生產指數持續擴張，4月費城聯儲製造業指數亦大幅飆升。宏觀指標與台積電、三星、禮來等工地現場互相呼應。不過，白宮公布的投資總額屢被質疑「注水」，美國製造業回流真實情況，仍需更多時間驗證。