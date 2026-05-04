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大摩再唱好樓價 上調今年升幅至12% 受中東及內地資金推動

宏觀經濟
更新時間：20:24 2026-05-04 HKT
發佈時間：20:24 2026-05-04 HKT

有大行調高今年本港樓價預測，大摩預測今年樓價升幅由10%，上調至12%，因為年初至今住宅樓價已累升7.7%，明年有望續升5%。花旗則維持今年本港樓價上漲8%的預測，而2026至2027年累計上升15%。消息刺激本地地產股發威，恒地（012）飇升4.9%，為表現第三好的藍籌股，而新世界（017）亦升2.2%。

大摩預測今年中環寫字樓租金升5%

摩根士丹利發表報告指，鑑於強勁銷售動能、庫存水平下降、及土地供應減少等因素，本地住宅市場進入新一輪上升周期，同時獲得來自中東和內地的資金和人才流入的支持。該行又將今年中環寫字樓租金預測升幅由3%，上調至5%；而年初至今中環寫字樓租金已升3.8%，空置率回落1.9個百分點，至9.6%。此外，受惠旅客增長、人民幣走強，以及大型活動等帶動，今年首兩個月零售升12%。該行將今年零售銷售增長預測由3%，調高至5%，並預期零售租金可於年底前轉為正增長。

大摩將恒基地產（012）及領展（823）上調至「增持」評級，目標價分別調高至37元和44元；另給予長實（1113）、太古地產（1972）和新地（016）「增持」評級，目標價分別為57元、152元和29元。該行偏好在發展物業利潤率見底下，具備每股盈利及每股股息擴張潛力的發展商，以及積極進行資本循環、總股東回報率持續上升的收租股。

花旗首選為新地、長實及太古地產

花旗表示，本港樓價信心增強和投資需求復甦或支撐新樓銷售價格走強，此強化該行對利潤率驅動型每股收益增長的樂觀預期，而新地、長實及太古地產是首選。

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