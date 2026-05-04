73%中小企感銀行首季貸款批核取態不變或較容易 近三成仍覺困難

金管局第一季「中小企貸款狀況調查」顯示，中小企信貸狀況大致保持穩定，73%受訪者認為銀行貸款批核的取態較6個月前不變或較容易，比例有所提升。

金管局：觀感不一定反映借貸實質困難

調查指出，關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見或不知道」的受訪者，73%認為銀行在今年第一季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的70%。27%認為銀行的有關取態「較困難」，而前一季度則為30%。金管局指，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素所影響，如媒體或新聞報道、生意經營狀況、親友的意見等。

在已獲批貸款的受訪者中，表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」的比例為「0%」，較前一季的1%下降。局方又指，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等，因此受訪者表示銀行對其貸款的取態，並不直接反映銀行實際對中小企的貸款投放。

成功申貸款比例從77%升至91%

調查同時收集有關中小企新貸款申請的結果，當中2%受訪者表示曾於今年第一季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔91%，高於前一季的77%。金管局指出，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的12%及2%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。

金管局表示，鑑於中小企對香港經濟的重要性，以及過去幾年中小企可能面對融資困難，已委託香港生產力促進局由2016年第三季起進行是項調查。調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企，調查結果有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀況。