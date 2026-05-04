外匯基金首季投資收入345億 按年跌56%

金管局公布，今年第一季外匯基金投資收入345億，按年跌56%。其中，港股投資錄得50億虧損；投資其他股票虧損110億元；投資債券收益246億元；外匯投資錄盈利259億元，主要由於美元匯價下跌，導致外匯資產價值上升。

外匯基金後續傾向多元化配置

金管局總裁余偉文指出，中東戰局導致美國通脹不明朗，市場在衝突前預期聯儲局年內減息0.5厘，現時改為預計今年將不會減息。他指，外匯基金後續傾向多元化配置，縮短資產年期以應對當前環球市場的高度不穩定性，提升資金靈活性，2025年底美元資產佔比預計低於80%，資產多元化配置成效顯著。

金管局副總裁李達志解釋，受中東戰事影響，3月底環球股票市場波動劇烈，使股市收入錄得虧損；債息飆升亦令債價回落，不過美匯指數上升利好外匯基金美元資產估值。

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