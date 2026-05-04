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預期、敘事與估值：資本市場四維定價理論重構（中篇）｜陳新燊

宏觀經濟
更新時間：08:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-04 HKT

上篇內容，深入剖析了傳統現金流折現模型（Discounted Cash Flow, DCF）在現代資本市場應用中的核心短板。該模型存在參數主觀假設過多、長周期預測偏差極大、對科技企業無形資產估值存在天然盲區等問題，難以合理解釋業績穩定卻股價持續下跌、基本面偏弱卻行情逆勢上漲等市場背離現象。同時，上篇系統論證了敘事經濟學對市場定價邏輯的重塑作用，將抽象的市場故事轉化為核心定價因子，拆解了匯率定價背後的國家信用多維預期博弈，以及全球跨市場資產聯動的底層邏輯。面對當下複雜多變、充滿反身性的金融生態，傳統單一維度定價框架已難以適配市場需求，投資者亟需一套跳出單一歸因、覆蓋多維度動態博弈的全新認知框架與實戰投資體系。

六、核心重構：陳新燊四維定價理論

6.1 理論構建核心邏輯

結合傳統金融定價理論的邏輯嚴謹性，兼顧現代資本市場實戰投資需求，筆者大膽提出陳新燊四維定價理論（Chan Sunsun Four-Dimensional Pricing Theory）。該體系摒棄脫離實戰、僅停留在紙面的純數理推導模型，以基本面、理性預期、市場敘事、流動性為四大核心定價維度，搭建客觀、清晰、可落地的市場環境識別坐標系，打破單一因子歸因的認知誤區，還原資本市場作為複雜自適應系統（Complex Adaptive System）的真實面貌。

資本市場定價並非單一因子主導的線性過程，而是多維度因子動態博弈的結果。實戰中，四大定價維度極少同向發力，多呈現相互拉扯、博弈制衡的狀態：牛市中敘事與預期主導定價，流動性放大上漲彈性；熊市裏流動性與基本面壓制估值，情緒敘事持續降溫；震盪市則四維度反覆博弈，定價邏輯快速切換。成熟的投資框架，不應拘泥於單一邏輯線性推導，而應把握多因子動態平衡（Dynamic Equilibrium），根據市場周期階段動態調整四維權重，而非機械套用固定估值模型。

6.2 四大定價維度核心定位

四大定價維度各司其職，相互影響、動態關聯，共同構成完整的資產定價體系。基本面是資產價值的底層支撐，決定資產長期安全邊界；理性預期是價格運行的核心牽引，引導資產價格中期走向；市場敘事是短期波動的關鍵推手，放大資產價格波動幅度；流動性是整個定價體系的基礎介質，決定市場整體估值水位。四大維度權重隨市場環境、周期階段動態調整，共同決定資產最終定價。

七、四大核心定價因子深度解析

7.1 基本面因子：估值底層錨，決定能不能買

無論市場情緒、資金流向如何變化，基本面因子（Fundamental Factor）都是長期投資的核心基礎，是資產長期價值的底層錨點，直接劃定資產價值邊界與安全邊際（Margin of Safety）。微觀企業分析中，投資者需剝離財務粉飾、剔除非經常性因素幹擾，聚焦反映企業真實經營質量的核心財務指標，穿透數據表象規避虛假信息誤導。

基本面分析以杜邦分析法（DuPont Analysis）為核心框架，將企業核心盈利指標凈資產收益率（Return on Equity, ROE）拆解為銷售凈利率、總資產周轉率、權益乘數三大驅動力，分別對應企業盈利能力、資產運營效率、財務槓桿水平，從根源判斷盈利可持續性，甄別利潤真實質量。

實操中需重點核查五大關鍵指標，全面衡量企業基本面成色：

一是營業收入真實內生增速（Organic Growth Rate），剔除併購、補貼、資產處置等非經營性增長，聚焦主營業務內生增長能力；

二是扣非後核心凈利潤率，規避短期一次性收益掩蓋主業盈利缺陷；

三是自由現金流（Free Cash Flow, FCF）創造能力，關注經營性現金流對資本開支與分紅的覆蓋能力，這是企業長期價值創造的核心命脈；

四是資產負債率（Debt-to-Asset Ratio）及短期償債指標，把控債務風險；五是投入資本回報率（Return on Invested Capital, ROIC）能否長期高於資本成本（Cost of Capital），這是衡量企業超額價值創造能力的核心標尺。

基本面的核心價值，並非預測短期股價波動，而是為投資組合築牢風險防線。市場行情退潮、熱點敘事破滅後，唯有高ROIC、現金流充沛、負債結構合理的企業，能抵禦周期波動；而基本面孱弱、盈利虛高的標的，即使短期受資金追捧，最終也將回歸價值本源。

7.2 理性預期因子：價格運行中樞，決定貴不貴

若說基本面解決資產「值不值」的問題，理性預期因子（Rational Expectation Factor）則解決「貴不貴」的問題。現代資本市場的本質，是交易預期差（Expectation Gap）而非事實本身，價格波動核心反映的是實際業績與全市場一致預期（Consensus Estimate）的差值，這也是預期驅動定價的核心邏輯。

市場既是信息的接收器，也是信息的比較器，預期差方向直接決定價格走勢。實際業績優於一致預期，資產價格通常上漲；實際業績不及預期，即便數據亮眼，股價也大概率回調。兩類典型案例可印證該邏輯：其一，企業利潤增速50%，但市場一致預期70%，業績不及預期（Earnings Miss）引發股價回調；其二，困境企業預期虧損10億元，實際僅虧損5億元，超預期收復推動股價逆勢上漲。

精準把握預期差，是投資者捕捉趨勢反轉、獲取超額收益的關鍵。多數投資誤判，並非看錯基本面，而是忽視了現實與市場預期的差距。實操中需跟蹤分析師盈利預測調整（Earnings Revisions）動能，分析師持續上調盈利預測、機構持倉集中，往往預示預期收復行情；反之，盈利預測下調、資金減持，即便基本面平穩，也需警惕估值回調風險。

同時需區分有效預期與無效預期，防範預期炒作風險。有效預期錨定產業落地、政策兌現、行業供需變化，有紮實基本面支撐，具備持續性；無效預期源於情緒炒作、虛假消息，無實際驗證依據，易引發估值劇烈波動，最終回歸理性。

7.3 市場敘事因子：短期波動核心，決定漲多快

現代資本市場中，敘事是引爆短期行情、放大價格波動的核心驅動力，能快速重塑市場群體認知與風險偏好，引導資金流向，決定價格偏離基本面的速度與幅度。AI算力、新質生產力、國產替代等優質產業敘事，可重構估值體系，賦予成長溢價；無實質支撐的概念敘事，易催生泡沫，邏輯證偽後將引發估值暴跌。

市場敘事（Market Narrative Factor）通過影響投資者未來增長預期、風險貼現率容忍度及交易擁擠度，階段性改變資產估值倍數。當敘事形成市場共識，疊加充裕流動性，易觸發「價格上漲—資金湧入—敘事發酵—持續上漲」的正向循環，即行為金融學中的動量效應（Momentum Effect），推動股價快速上行。但需警惕敘事周期兩大風險：一是敘事過熱，全市場共識達成、交易擁擠度觸及歷史極值，往往是資金獲利了結、行情見頂的信號；二是敘事證偽，產業落地不及預期、技術商業化失敗、政策轉向，高估值資產將遭資金拋棄，回撤幅度遠超傳統價值資產。

結合中國資本市場特色，敘事因子常與政策導向高度共振，形成獨特的政策敘事溢價。新質生產力、高端制造國產替代、碳中和等國家級政策方向，易成為核心敘事主線，吸引資金布局催生階段性行情。精準把握政策敘事的發酵、兌現、退潮周期，是本土投資者獲取波段超額收益的關鍵。

7.4 流動性因子：貫穿驅動介質，決定有沒有行情

流動性（Liquidity Factor）是資產定價系統的總閘門，也是四維框架中具備宏觀導向的核心因子，是連接其餘三大維度的驅動介質。其不直接解釋單一資產上漲邏輯，卻決定市場整體Beta行情能否啟動、波動幅度大小，對整體估值起決定性作用。

流動性判斷不能單純依賴利率變動，需搭建多維度宏觀流動性跟蹤體系，核心監測指標包括廣義貨幣供應量（Money Supply, M2）增速拐點、社會融資規模（Aggregate Financing to the Real Economy, AFRE）增量與增速、央行資產負債表規模變化、市場信用利差、全球跨境資金流向等，通過多指標綜合判斷流動性周期走勢。

流動性周期直接主導市場估值水平：量化寬鬆、信貸放量帶來的充裕流動性，會降低市場風險貼現率，放大長久期成長資產遠期價值，為敘事發酵、預期上行提供資金支撐，推升整體估值；央行加息縮表、信貸收縮引發的流動性收緊，將收緊資金面，弱化敘事驅動，倒逼市場回歸基本面驗證，無業績支撐的高估值資產易遭遇戴維斯雙殺。尤其需警惕信用利差急劇走闊，這往往是金融系統流動性枯竭、系統性風險爆發的前兆。

順應流動性周期規律，是所有投資策略生效的前提。逆流動性周期操作，在資金面緊張時盲目做多高估值資產，大概率面臨投資虧損，敬畏流動性周期是投資決策的重要原則。

八、實戰風控：四維背離糾錯機制與周期應對策略

8.1 四維因子背離核心成因

真實市場中，四大維度同步向好的戴維斯雙擊行情極為少見，多數時候市場處於多因子相互拉扯、維度背離的狀態，這類背離主要由市場周期切換、資金情緒波動、政策環境變化引發。因此成熟投資者需具備兩大核心能力：一是識別不同階段主導定價因子的能力，二是嚴守風控、應對因子背離的實戰能力。結合當下市場環境，重點拆解三大場景應對策略。

8.2 應對敘事與流動性雙殺（滯脹或緊縮周期）

當企業基本面穩健、盈利預期未惡化，但前期支撐行情的宏大敘事逐步瓦解、邏輯證偽，同時宏觀流動性明確收緊，央行加息縮表、信貸增速下滑、信用利差走闊，市場將迎來敘事與流動性雙殺，投資者極易陷入價值陷阱（Value Trap）。

部分投資者易被低市盈率、低市凈率等靜態低估值指標迷惑，盲目抄底，卻忽視流動性收緊對估值的持續壓制、敘事崩塌引發的資金撤離，導致股價在低估值基礎上繼續下跌。此階段實戰風控核心：一是降低風險資產倉位，剔除高估值、無業績支撐的純敘事標的，聚焦高ROIC、現金流充沛的核心資產；二是暫停盲目左側抄底（Left-side Trading），避免情緒化越跌越買；三是運用期權、股指期貨等衍生品，對沖組合下行風險，以保住本金為核心目標。

8.3 應對狂熱泡沫的止損紀律（泡沫趕頂階段）

市場進入狂熱階段，熱門敘事與樂觀預期推動股價屢創新高，但企業基本面業績無法兌現，甚至出現盈利下滑，類似2000年互聯網泡沫、2021年部分新能源題材行情，此時投資者可理性參與情緒博弈，同時嚴守剛性止損紀律。

實戰中可輕倉博弈泡沫末期收益，但需恪守交易規則：控制博弈倉位，絕不重倉押注；設置10%至15%的跟蹤止損線（Trailing Stop-loss），跌破後無條件清倉；重點監控敘事熱度與流動性信號，期權隱含波動率沖高回落、龍頭股放量滯漲、市場情緒分歧、流動性收緊信號出現，均預示泡沫即將破裂，無需等待基本面驗證，果斷離場。

泡沫破裂後流動性快速枯竭，資產價格往往加速下跌，僥幸與猶豫都會放大虧損，止損紀律執行需堅決果斷。

8.4 應對絕望底部的左側布局（危機後的復蘇初期）

市場經歷漫長熊市，悲觀敘事蔓延、預期陷入極度絕望，企業基本面短期承壓時，長期布局機會逐步顯現。資本市場底部拐點，通常並非出現在基本面數據最優時，而是最差敘事不再惡化、流動性邊際改善的階段。

此階段布局核心是捕捉流動性拐點：央行釋放寬鬆信號，降息、降準、公開市場操作放量，社融、M2等流動性指標企穩，信用利差收窄，即使基本面未明顯改善，也意味著市場底部基本探明。投資者需克服恐慌情緒，採取分批建倉策略，布局被情緒錯殺的優質核心資產。

該階段優質資產勝率與賠率（Risk-Reward Ratio）俱佳，是長期資本獲取超額收益的黃金布局期。需注意，布局標的需滿足硬核基本面要求，高ROIC、現金流穩健、產業邏輯完好，堅決規避基本面持續惡化、僅超跌反彈的劣質資產，避免陷入價值陷阱。

結語：在混沌中尋找多維度的動態平衡

資本市場定價本質，是混沌市場中的多維博弈，四大因子各司其職、相互協同。基本面是托底的錨，劃定長期價值安全邊界；理性預期是定向牽引，決定價格運行中樞方向；市場敘事是波動推手，放大短期行情彈性；流動性是市場汪洋，主導整體牛熊周期。

筆者提出四維定價理論，核心是打破傳統金融數學絕對定價的固有認知，重塑行為金融與宏觀周期結合的動態定價思維，明確四大因子權重隨市場周期動態調整：牛市側重敘事與預期，震盪市側重基本面與預期差，熊市側重流動性與基本面安全邊際，助力投資者建立更貼合實戰的定價邏輯。

我們始終認為，資本市場無絕對單一的運行邏輯，不存在永恒的投資定論，只有基於當下多維數據的概率性判斷。成熟投資者不會追求精準定價的標準答案，而是依托四維定價框架，搭建包容市場複雜性的決策體系，以基本面為底層、流動性為準則、預期為方向、敘事為節奏，根據市場數據與政策信號持續疊代認知、動態調整決策。

對於中國資本市場而言，這套理論具備較強適用性與解釋力：本土市場敘事因子與政策高度綁定，政策敘事溢價是特色定價邏輯；流動性周期更多體現為社融脈沖、信貸周期變化，而非單純利率調整。精準把握這兩大本土特徵，靈活運用四維背離糾錯機制，才能在複雜市場中規避風險、把握機會，穿越牛熊周期。

投資從來不是單一的基本面研究或技術分析，而是對多維市場邏輯的深度理解，對周期規律的始終敬畏。四維定價理論並非萬能投資公式，而是一套梳理市場脈絡、平衡風險收益、應對市場變化的實戰體系，希望能助力投資者在多變的資本市場中，以動態平衡的思維，實現長期穩健的財富增值。

投資，始於對世界的認知，終於對人性的修行。

（中篇完）

陳新燊

作者簡介：資深金融人
現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

相關文章：預期、敘事與估值：資本市場定價邏輯的時代重構（上篇）｜陳新燊

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