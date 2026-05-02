達里奧警告美陷入滯脹 現階段減息屬「錯誤」 憂美元信譽不再 籲配置5%至15%黃金

橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受訪問時警告，美國已處於「滯脹」環境，若聯儲局現階段減息將會損害其信譽。他分析指，中東衝突長遠會改變全球資金流向及美元地位。面對多重風險，他呼籲投資者應構建高度分散及平衡的投資組合，並建議配置5%至15%的黃金。

企業盈利強勁 支撐美股造好

目前國際油價較戰爭前累升近50%，而美股亦較戰爭前高4%。達里奧認為市場反應合理，指出除非戰爭直接打擊企業現金流，否則不會對股市產生持續性的影響。他解釋，所有資產的價值本質上是未來現金流的現值，目前企業盈利表現仍然相當強勁，足以支撐大市造好。

對於地緣政治的影響，達里奧稱，目前最重要的問題是霍爾木茲海峽的控制權。他指出，若相關核心問題未能解決，影響將外溢到全球資產價格、能源供應、貨幣流動，甚至各國對美國保護能力的重新評估。

美元使用方式正在改變

此外，戰爭正改變美元的使用方式，促使更多國家思考制裁風險及貿易結算替代方案。他強調，雖然美元債務仍是當前體系最核心的資產，但美國債務規模持續擴大，而美國國債的海外需求正在下降。達里奧提醒，儲備貨幣的本質，是別人願不願意持有其發行的債務。一旦債務、赤字、通脹和政治約束同時出現，貨幣信譽就不再只是金融問題，而是國家能力的問題。

被問及聯儲局主席潛在繼任人沃什（Kevin Warsh）應否減息時 ，達里奧坦言，美國已處於「滯脹」環境，現階段減息「當然會是錯誤」。他強調，如果為了短期壓力而減息，聯儲局可能會損害自己的信譽。他續指，目前的通脹壓力依然存在，且距離目標水平仍比較遠，聯儲局必須保持信譽，等待通脹回落至目標水平，或失業率走弱。

面對多重風險，達里奧重申其對黃金的看好態度。他解釋，黃金作為最古老的貨幣及各國央行的重要儲備資產，具備分散風險功能，當普通金融資產面臨非常不利的環境時，黃金往往能發揮作用。 他呼籲投資者應要有一個戰略性的資產配置組合，該組合要高度分散及平衡，並將當中5%至15%的資金配置於黃金。

AI將加劇貧富懸殊

談及近年備受追捧的AI熱潮，達里奧對AI感到樂觀，認為AI能夠提升生產力及長期能夠降低成本。但他預期，AI將大幅減少傳統工作崗位，從而進一步加劇社會的貧富懸殊。當貧富差距過大，「財富稅」最終可能成為刺破當前資產泡沫的因素之一。



