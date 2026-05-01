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英特爾股價單月狂升114% 美國政府持股水漲船高成大贏家

宏觀經濟
更新時間：11:47 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:47 2026-05-01 HKT

英特爾（INTC）於4月股價爆升，累計升幅達114%，創55年來最佳表現。在低位入股英特爾的美國政府，成為英特爾股價翻身的大贏家。

CPU需求帶動下 市值攀升至逾4700億美元

英特爾股價在過去一個月累升114.09%，於4月24日發表業績後，股價更單日急升24%，創2000年後單日升幅紀錄。隨著股價爆升，英特爾市值已升至4,700億美元以上。英特爾周四收報94.48美元，微跌0.28%。

英特爾以往最佳單月升幅，要數到1973年7月，當時單月累升70%，仍不及今年4月的單月升幅。

英特爾股價擺脫頹勢，受惠於「代理AI」熱潮，帶動CPU需求回升。美銀指CPU市場規模至2030年可望增長逾一倍。英特爾執行長陳立武表示，數據中CPU 需求已超出供給，形容CPU正重新成為AI時代不可或缺的核心基礎。

英特爾18A先進製程及新廠房發展潛力，亦有助恢復投資者對其競爭力的信心。

2024年股價曾挫60% 美國政府持股市值逾400億美元

英特爾於2024年股價挫60%，自低位反彈後，股價累升近5倍。

美國政府於2025年8月斥89億美元入股英特爾，持股達10%，成為英特爾最大股東。現時美國政府持股市值已逾400億美元。特朗普表示對英特爾表現「非常自豪」，稱入股英特爾為非常好的投資。

陳立武接掌英特爾後，推進多項改革，包括裁員15%，取消德國及波蘭建廠計劃，將俄亥俄州新廠投產時程延後至2030年。英特爾亦加入Tesla的Terafab 晶片計畫，以及斥資142億美元回購愛爾蘭Fab 34晶圓廠 49% 股權。

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