Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta再次發債集資250億美元 朱克伯格承認裁員與擴大押注AI發展有關

宏觀經濟
更新時間：10:23 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:23 2026-05-01 HKT

Meta在季績公布，2026年預計資本開支上調至1,450億美元。據報Meta計劃再次發行債券，集資最多250億美元。Meta執行長朱克伯格向員工表示，裁員是由於AI領域資本開支增加。

相隔6個月再次發債 債券最長至2066年到期

《彭博》報道，指Meta今次債券發行分6個部分，債券最長至2026年到期，初步定價顯示，債券殖利率較美國國債高出最多1.8個百分點。

今次距離Meta發債相隔6個月，Meta於去年10月發債集資額達300億美元，為市場規模最大發債交易之一，吸引1,250億美元資金認購。

目前項目融資債和超大規模科技公司發行的無擔保債券，累計發行規模已達約3,000億美元。

朱克伯格稱裁員與發展AI發展有關 拒承諾不再裁員

Meta計劃於5月20日大幅裁員10%，並計劃於今年下半年進一步裁員。《路透社》報道，Meta執行長朱克伯格在員工大會上表示，裁員計劃是由於AI領域資本開支增加，並拒絕排除進一步裁員可能性。

朱克伯格向員工表示，Meta主要有兩個成本中心，運算基礎建設及人力資源。他指出如要擴大某個領域投資，意味可分配予其他領域資金就會減少，現在確實需要適度縮減公司規模。

朱克伯格又澄清，裁員計劃與Meta近期讓員工使用AI工具提升效率的安排無關。對於未來會否再次裁員，他表示無法預知未來3年所有事情發展，亦相信沒有任何人能夠做到。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
15小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
5小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
3小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
五一黃金周｜收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
五一黃金周｜市民收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
突發
15小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
2026-04-30 10:00 HKT
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
141年手工遮廠融合兩代思維 梁蘇記堅持「遮骨免費維修」 拓網購開工作坊 變母親節活動
141年手工遮廠融合兩代思維 梁蘇記堅持「遮骨免費維修」 拓網購開工作坊 變母親節活動
商業創科
5小時前