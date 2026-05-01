Meta再次發債集資250億美元 朱克伯格承認裁員與擴大押注AI發展有關

Meta在季績公布，2026年預計資本開支上調至1,450億美元。據報Meta計劃再次發行債券，集資最多250億美元。Meta執行長朱克伯格向員工表示，裁員是由於AI領域資本開支增加。

相隔6個月再次發債 債券最長至2066年到期

《彭博》報道，指Meta今次債券發行分6個部分，債券最長至2026年到期，初步定價顯示，債券殖利率較美國國債高出最多1.8個百分點。

今次距離Meta發債相隔6個月，Meta於去年10月發債集資額達300億美元，為市場規模最大發債交易之一，吸引1,250億美元資金認購。

目前項目融資債和超大規模科技公司發行的無擔保債券，累計發行規模已達約3,000億美元。

朱克伯格稱裁員與發展AI發展有關 拒承諾不再裁員

Meta計劃於5月20日大幅裁員10%，並計劃於今年下半年進一步裁員。《路透社》報道，Meta執行長朱克伯格在員工大會上表示，裁員計劃是由於AI領域資本開支增加，並拒絕排除進一步裁員可能性。

朱克伯格向員工表示，Meta主要有兩個成本中心，運算基礎建設及人力資源。他指出如要擴大某個領域投資，意味可分配予其他領域資金就會減少，現在確實需要適度縮減公司規模。

朱克伯格又澄清，裁員計劃與Meta近期讓員工使用AI工具提升效率的安排無關。對於未來會否再次裁員，他表示無法預知未來3年所有事情發展，亦相信沒有任何人能夠做到。