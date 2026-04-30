英偉達B300伺服器 內地價格倍升至700萬元人幣

《路透社》引述業內人士消息報道，配置「Blackwell」架構B300 GPU的英偉達（NVDA）B300伺服器，內地價格升至約700萬元人幣，較美國市場定價幾乎翻一番。

打擊走私活動 刺激黑市價持續攀升

配置8個B300 GPU的B300伺服器，現時在美國市場售價為55萬美元。B300伺服器去年底在中國黑市售價約400萬元人幣，近月價格持續攀升，現時已升至約700萬元人幣。

消息人士表示，企業對運算需求不斷增加，加上黑市供應管道受壓，令B300伺服器價格大幅上漲。消息人士又指，今次供應短缺，主要受到上月美國向Supermicro聯合創始人提出走私晶片產品訴訟所影響。

英偉達回應，稱B300 GPU在中國被限制銷售，其合作伙伴須承諾嚴格遵守相關規定。英偉達又表示，不會為非法系統提供任何服務及支持，強調執法機制嚴格及有效。

設備價格上漲 推動運算租賃市場

運算設備價格持續上漲，企業發現硬件價格已超出採購預算，轉向選用運算租賃服務。報道指出，部分一年期運算租賃合約，每月租金已高達19萬元人幣。

大摩報告指出，受編碼和代理能力進步的推動，中國人工智慧模型在全球代幣使用中的份額從一年前的 5% 增長到 2026 年 3 月的 32%，幾乎上升了三倍。MiniMax、智普和阿里巴巴旗下的Qwen在2月和3月的代幣使用量均比12月增加了6到7倍。