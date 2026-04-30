伊朗幣再創歷史新低 1美元兌181萬里亞爾

據《伊朗學生通訊社》報道，伊朗幣里亞爾兌美元再創歷史新低，匯價已跌至1美元兌181萬里亞爾。

伊朗出口停滯 里亞爾兩日貶值近15%

貨幣追蹤機構Nevasan數據顯示，美伊戰事爆發的頭兩個月，伊朗幣里亞爾兌美元匯價相對穩定，2月底為為1美元兌166萬里亞爾，3月底為1美元兌155萬里亞爾。

但隨著美國對伊朗港口及船隻實施封鎖，加上經濟封鎖措施，伊朗更難透過出口石油、鋼鐵及石化產品賺取外匯。受美軍在霍爾木茲海峽阻截船隻消息刺激，里亞爾在兩日內貶值近15%。

貨幣貶值加速伊朗通貨膨脹，伊朗央行數據顯示，3月20日至4月20日，當地通脹率上升65.8%，隨著里亞爾兌美元再創歷史新低，伊朗通脹或會再惡化。

美伊戰事導致百萬名伊朗人失業

美國財長貝森特表示，里亞爾貶值證明美國經濟施壓行動奏效。貝森特指出，伊朗出現嚴重通脹，當地正處於貨幣危機之中。

2025年受地緣政治不確定等因素影響，里亞爾兌美元貶值70%，導致伊朗各地湧現示威活動，商販不滿貨幣波動令營商困難。

據伊朗勞工及社會事務部官員估計，美伊戰事已導致當地約100萬人失業，另有100萬人間接失業。