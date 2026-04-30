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布油曾升7%至126美元 再創近4年高 特朗普據報聽取新軍事行動計劃

宏觀經濟
更新時間：12:53 2026-04-30 HKT
發佈時間：12:53 2026-04-30 HKT

中東緊張局勢未落幕，據Axios報道，美國總統特朗普將聽取有關可能對伊朗採取軍事行動的新計劃簡報，國際油價升至近4年來最高水平。

布蘭特原油一度上升7.1%至每桶126.41美元，為連續第九天上漲，創下自2022年5月以來最長升勢。今年以來，布油已累計上升超過105%。三井住友信託資產管理公司首席策略師Hiroyuki Ueno表示，市場開始真正擔心通脹，「美國似乎拒絕伊朗最新的協議提案，而霍爾木茲海峽的命運仍不明朗」。

特朗普聲言不會解除海上封鎖

美國正加大對伊朗施壓，特朗普周三表示，在與伊朗政府達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。據報美國中央司令部已請求將陸軍延期部署已久的「暗鷹」高超音速飛彈運往中東，以備對伊朗進行潛在打擊。

伊朗方面亦態度強硬，據伊朗國家電視台報道，最高領袖的軍事顧問Mohsen Rezaee表示，如果美國的封鎖持續，伊朗將作出回應。

分析：美國撕破戰事結束希望

西太平洋銀行大宗商品研究主管Robert Rennie指出，特朗普撕掉了市場依賴的安全網，即戰爭快將結束的希望，「交易員現在被迫面對一個更加殘酷的現實：雙方仍然認為自己佔上風，雙方都沒有明確的談判動力，能源價格開始加速上漲。」
 

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