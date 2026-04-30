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泡泡瑪特美國銷售放緩 傳3月銷售額挫45% 分析憂拖累整體增長「難擺脫對Labubu依賴」

宏觀經濟
更新時間：12:04 2026-04-30 HKT
發佈時間：12:04 2026-04-30 HKT

據彭博報道，泡泡瑪特在美國銷售急劇放緩，反映該公司難以擺脫對Labubu的依賴。

逆轉1、2月銷量增長勢頭

《彭博》根據追蹤信用卡及扣賬卡交易數據，發現今年3月份泡泡瑪特在美國銷售量下挫45%，逆轉了今年1月130%及2月41%的強勁升勢。

現時美國為泡泡瑪特最大的海外市場，去年美國市場貢獻了約68.1億元人幣收入，佔比從前一年5.5%大漲至18%。

Labubu為泡泡瑪特（9992）的招牌產品，2025年推出至今在全球掀起熱潮，推動泡泡瑪特營收突破370億元人幣。

或拖累泡泡瑪特整體增長

Sanford C Bernstein的消費分析師Melinda Hu向《彭博》表示，泡泡瑪特在美國的銷售數據，反映消費者需求正在消退，如情況持續，或會拖累泡泡瑪特整體增長。她預計2026年泡泡瑪特收入增長16%，遜於泡泡瑪特執行長王寧預計的20%。

《彭博》補充，由於仍存在現金、禮品卡和許多第三方零售交易，信用卡及扣賬卡交易僅代表總銷售額的一部分，而且會跟著促銷活動而非實際需求波動，並指出泡泡瑪特在2026年頭兩個月推出的新產品和促銷活動比第三個月更多。

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