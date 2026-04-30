鮑威爾留任聯儲局理事 律師出身 「破格」出任聯儲局主席

鮑威爾宣布將於下個月任期屆滿後，續任聯儲局理事，稱將會停留理事職位「一段時間」。鮑威爾的決定，將打破之前三名主席任期屆滿後即離開聯儲局的做法。鮑威爾的學歷及工作資歷，原來都與之前聯儲局主席有所不同。

打學歷「慣例」獲封「最有錢」聯儲局主席

鮑威爾出生於華盛頓，父親是律師，母親是數學家。成長於富裕家庭，令他曾被戲稱為「最有錢」的聯儲局主席。

鮑威爾另一「特色」是其學歷，他畢業於普林斯頓大學政治系，之後再到喬治城大學攻讀法律博士，畢業後曾擔任執業律師，再轉任銀行家。

二戰後所有聯儲局主席都擁有經濟學博士學位，例如格林斯潘是紐約大學經濟學博士，耶倫是耶魯大學經濟學博士，伯南克更於2022年獲得諾貝爾經濟學獎。律師出身的鮑威爾，擔任聯儲局主席，打破了聯儲局72年的「慣例」。

老布殊為「伯樂」 奧巴馬提名加入聯儲局

鮑威爾年輕時在狄倫里德投資銀行擔任法務經理，晉升為執行長後，獲老布殊招手，擔任財政部次長一職，正式轉戰官場。

鮑威爾與共和黨領袖關係良好，被認為是共和黨內核心律師。1997至2005年間，他在與共和黨關係密切的凱雷集團擔任合夥人。

不過鮑威爾加入聯儲局，反而是由民主黨總統奧巴馬提名，成為聯儲局理事。到2017年，鮑威爾獲特朗普提名，接替耶倫出任聯儲局主席。到2021年，再次獲拜登提名擔任聯儲局主席。

股神給予肯定 特朗普多次揚言要解僱

到特朗普第二次當選美國總統後，他多次施壓要求聯儲局大幅減息，更多次揚言要解僱鮑威爾。

到今年1月12日，美國檢察官就聯儲局大樓翻新工程，對鮑威爾展開刑事訴訟調查，遭到美國兩大黨大量批評。今年3月13日，哥倫比亞特區首席法官博阿斯伯格（James E. Boasberg）裁決撤銷鮑威爾的傳票，理由是大量證據表明，政府向聯儲局發出傳票，意在迫使其主席投票支持降低利率或辭職，並指政府幾乎沒有提供任何證據表明主席犯罪。

雖然特朗普及美國財長貝森特多次批評鮑威爾減息步伐緩慢，但股神巴菲特接受專訪時表示，鮑威爾就像是Paul Volkcker，Paul Volkcker曾導聯儲局擊敗20%通脹，被譽為美國金融界傳奇人物，股神此比喻反映他對鮑威爾工作表現的肯定。