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美國議息｜聯儲局維持利率不變符預期 普徠仕料美延至第四季才減息 能源價格成關鍵

宏觀經濟
更新時間：02:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:31 2026-04-29 HKT

【美國議息/聯儲局/FOMC/鮑威爾】美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨兩點公布議息會議結果，一如市場所料，基準利率維持在3.50%至3.75%不變，連續第三次會議按兵不動。

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美國議息｜1992年10月以來最多反對票

美聯儲公開市場委員會（FOMC）以8比4投票結果通過以上決議，其中委員米蘭投下反對票，支持降息0.25個百分點。這是聯儲局利率決策和政策聲明自1992年10月以來，最多反對票的一次。

委員會聲明提到，中東局勢的發展導致經濟前景的不確定性加大；美國就業增長平均保持低位，失業率變化不大。

美國議息｜若勞動市場強勁 減息或偏下限

普徠仕（T. Rowe Price）首席美國經濟學家Blerina預計，聯儲局將維持利率不變，而市場焦點將轉向6月會議前主席鮑威爾與沃什之間的領導層交接，以及能源價格高企對整體及核心通脹的影響。

普徠仕認為，在基準情境下，聯儲局將於2026年第四季開始減息，至2027年夏季累計減息3至4次；若勞動市場表現持續強勁，減息幅度或偏向區間下限。此外，若中東衝突進一步延長並推高油價，或導致更顯著的第二輪通脹效應，亦將對通脹前景構成上行風險。

針對領導層變動，近期發展華盛頓特區聯邦檢察官Jeanine Pirro決定撤銷美國司法部指控，以及參議員Tillis確認支持沃什的提名，均顯示沃什有望於6月前獲確認為FOMC主席。

美國議息時間表

聯儲局議息日期 聯儲局議息結果 美國基準利率 香港跟隨加息/減息幅度 香港基本利率
2026年4月29日 維持不變 3.5% - 3.75% 待公布 待公布
2026年3月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2026年1月28日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2025年12月11日 減0.25厘 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2025年10月30日 減0.25厘 3.75% - 4% 減0.125厘 4.25%
2025年9月18日 減0.25厘 4% - 4.25% 減0.125厘 4.5%
2025年7月31日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%
2025年6月19日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%
2025年5月8日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%
2025年3月20日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%
2025年1月30日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%

資料來源：聯儲局官網

美國議息｜鮑威爾留任理事會門檻較高

市場亦普遍預期鮑威爾將留任理事會，惟該行認為其留任門檻較高。若鮑威爾最終留任，預料他亦會淡出市場焦點，避免與沃什形成對立，並可能在周三記者會上進一步說明其去留安排。

能源價格與通脹方面，聯儲局在歷史上較少因供應衝擊（如能源價格上升）而加息，因模型顯示其對核心通脹影響有限；不過，近期能源價格上升，支持了聯儲局維持「觀望」立場，以評估通脹及勞動市場風險的演變。鑑於中東局勢較預期更持久，該行亦已將減息啟動時間預測由2026年下半年推遲至2026年第四季。

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