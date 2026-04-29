美議員促特朗普禁止中國車企在美生產 稱威脅製造業、工人及國安

隨着美國總統特朗普準備下月與國家主席習近平舉行峰會，美國政界對於中國企業打入美國市場的擔憂加劇。據《華爾街日報》報道，數十名美國眾議院議員敦促特朗普禁止中國車企在美國生產汽車，認為「這必須始終是一項堅定且不容妥協的優先事項，絕不能將美國汽車業拱手讓給一個意圖主導全球的戰略競爭對手」。

報道指出，美國民主黨眾議員Debbie Dingell和另外70多名民主黨眾議員周二向特朗普致信表示，任何為中國汽車進入美國市場降低壁壘的舉動，哪怕是放行在北美其他地區生產中國汽車，都將「對美國製造業、工人和國家安全構成直接威脅」。

促禁中資在加墨銷售汽車進美國

有關眾議員還表示，特朗普應維持對中國車企和汽車的現有關稅，並確保任何中國車企都無法在美建立生產業務。信中指出，聯邦政府應「明確」禁止中資實體在加拿大或墨西哥銷售的汽車進入美國。

事實上，美國近年對進口汽車徵收高額關稅，並禁止使用中國的車聯網軟件，令中國的新興車企基本上被擋在美國市場之外。不過，特朗普早前表示，只要中國車企在美國本土生產汽車，對這些企業進入美國市場持開放態度。

另一方面，美國參議院正在起草一項旨在禁止中國汽車的法案；民主黨參議員本月亦要求白宮就中國汽車業採取行動。

