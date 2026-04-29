可可價格及經營成本上漲 美國百年糖果店關閉所有門市

今年糖果製造業正面對可可價格高企、勞工成本上升，以及消費者減少非必要開支三路夾擊，經營陷入困境。美國開業141年的Lammes Candies，日前公布將關閉旗下最後一間門市，專注於網上銷售業務。

Lammes Candies六年前曾擁有7間門市

於1885年創業，擁有141年歷史的糖果製造商Lammes Candies公布，由於市場環境變化，公司決定關閉位於德州Round Rock及奧斯汀的門市，兩間門市均附設生產廠房。

Lammes Candies創業時主力銷售雪糕產品，到二戰時後由於雪糕產品受歡迎程度逐漸下滑，公司最終在1965年停產雪糕，專注生產果仁巧克力等糖果產品。

Lammes Candies在六年前曾擁有7間門市，皇牌產品「Chewy Pecan Parlines」，每日產量曾高達2,000磅。

可可價格上漲 後遺症開始浮現

Lammes Candies表示關閉門市是艱難決定，指公司不單是糖果生產商，更是傳承數代的「家族遺產」。Lammes Candies在聲明中強調，只要仍有糖果產品庫存，仍會無限期在網上銷售糖果產品。

摩通農產品策略師Tracey Allen表示，可可價格於去年尾見歷史高位，現時仍未回落。可可價格高企的後遺症正逐步浮現，在零售商限制轉嫁成本之下，正削弱了對相關產品的需求。

除了Lammes Candies，在達拉斯經營逾12年的巧克力品牌Kate Weiser，亦決定於4月15日接受最後一日訂單後，便關閉門市及歇業。