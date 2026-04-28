中央政治局籲深入整治「內捲式」競爭 全面實施AI+行動

據《新華社》報道，中共中央政治局今日（28日）召開會議，分析研究當前經濟情勢及經濟工作。會議指出，要加速建立現代化產業體系，維持製造業合理比重，縱深推動全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭，全面實施「人工智慧+」行動，發展智慧經濟新形態，完善人工智慧治理，進一步深化國資國企改革，系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高品質發展的確定性應對各種不確定性。

科技自立自強 產業鏈自主可控

會議認為，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅定不移深化改革開放，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，努力實現「十五五」良好開局。

用好宏觀政策 優化財政支出

會議強調，要用好用足宏觀政策，持續優化財政支出結構，兜牢基層「三保」底線，增強貨幣政策前瞻性彈性針對性，維持流動性充裕。維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，做好宏觀政策取向一致性評估。

挖掘內需潛力 推動消費升級

會議指出，要深入挖掘內需潛力，擴大優質商品和服務供給，推動消費升級，深入實施服務業擴能提質行動，加強水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網等規劃建設，推動條件成熟的重大工程項目開工。

會議又指，要有效防範化解重點領域風險，努力穩定房地產市場，紮實推動城市更新，有序化解地方政府債務風險，著力解決拖欠企業帳款問題。推動中小​​型金融機構改革，穩定並增強資本市場信心。

此外，會議稱強化就業優先政策導向，加強教育、醫療、托育等民生建設，抓好農業生產，穩定生豬等農產品價格，完善常態化幫扶機制，確保不發生規模性返貧致貧。做好安全生產、防災減災、食品藥品安全等工作，並要深入建立並實踐正確政績觀學習教育，把學習教育的成效轉化為推動高品質發展的實效。