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日央行維持利率0.75%不變 上調通脹預期兼降經濟預測

宏觀經濟
更新時間：14:13 2026-04-28 HKT
發佈時間：14:13 2026-04-28 HKT

日本央行決定維持政策利率於0.75%不變，同時大幅上調核心通脹預期至2.8%，以及將2026財年實際GDP增長預測從1%驟降至0.5%，反映出高油價衝擊經濟的擔憂。消息公佈後，日圓兌美元持續向上，一度突破159關口，高見158.96水平，暫報159.17水平；每百日圓兌港元則暫報「4.9算」。

6比3票數通過決議

綜合媒體報道，日本央行今日（28日）召開的貨幣政策會議上，委員會以6比3票數通過維持利率不變的決議，其中3名反對的委員主張將利率上調至1%，認為中東局勢緊張已使通脹風險明顯偏向上行。

日本央行重申，將根據經濟、物價及金融市場的發展情況繼續提高利率，並表示需密切關注中東局勢對經濟和物價的影響，審慎研判政策調整的時機與節奏，目前實際利率仍處於極低水平，貨幣政策立場整體維持寬鬆。
 

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