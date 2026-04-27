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內地3月工業利潤按年增15.8% 國統局：首季工業經濟穩步回升

宏觀經濟
更新時間：10:51 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:51 2026-04-27 HKT

國統局公布，內地3月全國規模以上工業企業利潤按年增長15.8%；以1至3月計，按年增15.5%至1.7萬億元（人民幣，下同）。

今年1至3月份規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額6,196.1億元，按年增長10.1%；股份制企業實現利潤總額13,054.6億元，增長20.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額3,837.3億元，增長1.2%；私營企業實現利潤總額4,305.3億元，增長25.4%。

行業方面，今年1至3月份採礦業實現利潤總額2,563.3億元，按年增長16.2%；製造業實現利潤總額12,384.3億元，增長19.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,012.8億元，下降3.2%。

裝備和高技術製造業快速增長

國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀指，首季工業經濟穩步回升，規模以上工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，原材料製造業利潤兩位數增長，工業企業效益狀況呈現持續改善態勢。

整體來看，首季規模以上工業企業利潤較快增長，但也要看到近期外部環境不確定因素較多，國內供強需弱的矛盾仍有待化解，下階段要全面貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會部署，堅持穩中求進、提質增效，推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長，持續鞏固工業企業效益向好基礎。
 

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