Labubu服飾傳驗出含「新疆棉」或面臨美國入口禁令 泡泡瑪特立即作出公開回應

《紐約時報》報道，部分Labubu公仔的服飾，被驗出含有「新疆棉」，或違反美國相關禁令。最嚴重情況是泡泡瑪特（9992）或遭美國列入黑名單，所有產品均會遭禁止入口。泡泡瑪特（9992）收報156.5元，升0.9元（0.578%）。

20隻Labubu樣本 16隻驗出含有「新疆棉」

《紐約時報》於去年底從多個零售渠道，購入20隻Labubu公仔作樣本，並交由獨立機構進行檢測。檢測結果顯示，其中16隻Labubu公司的衣飾，主要是公仔穿著的T恤，驗出含有「新疆棉」。

《紐約時報》指20隻Labubu公仔，分別於Pop Mart實體店、亞馬遜、eBay、Shein等不同零售渠道購入。經檢測所有樣本均有二維碼，能夠驗證為正貨。

白宮未回應檢測結果 泡泡瑪特稱輸美產品將改用替代物料

美國於2021年推出禁令，如產品涉及強迫勞動，相關公司或會被列入黑名單，所有產品均會被禁止入口美國。《紐約時報》指有非牟利機構已向美國海關及邊境保護局官員提交檢測結果，美國海關及邊境保護局負責執行入口禁令。

《紐約時報》向白宮查詢，白宮發言人未有正面回應檢測結果，但表示政府正監控進口商的違法行為。

泡泡瑪特發言人回應，公司正對供應鏈中是否存在「新疆棉」展開調查，強調公司及供應商都會維持「最高標準」。泡泡瑪特發言人又表示，正制定計劃，在輸往美國的產品中，尋找取代綿花物料的替代品。

《紐約時報》提及，新疆棉花產量佔中國總產量90%以上，中國棉花佔全球產量五分之一。

Labubu透過盲盒銷售 掀起搶購熱潮

Labubu由香港出生的藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作。泡泡瑪特於2019年取得授權後，在Pop Mart商店銷售以盲盒方式銷售Labubu系列，消費者在打開包裝前不會知道自己抽中哪一款Labubu，這種銷售方式迅即掀起搶購熱潮。

至於美國市場，泡泡瑪特採取Pop Mart實體店加自動販賣機方式銷售Labubu系列。泡泡瑪特去年於北美地區收入增長逾700%，佔總銷售額18%。

Labubu系列一直獲名人追捧，除了Rihanna、Kim Kardashian以及BLACKPINK成員Lisa，還有網球明星大坂直美。

泡泡瑪特於上月公布，將與索尼影業（Sony Pictures Entertainment）開拍Labubu電影。據報電影版Labubu將由曾執導《旺卡》的Paul King擔任編劇及導演，電影目前仍處於早期開發階段，上映日期待定。

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