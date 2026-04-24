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OpenAI新大計將消耗美國6%電量 英國衰落城鎮 靠電力概念翻生

宏觀經濟
更新時間：15:53 2026-04-24 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-24 HKT

AI熱潮正急速推動歐美用電需求，OpenAI新計劃，據報將消耗全美近6%每年發電量。英國城鎮威爾頓，亦因為擁有發電設施，由「廢墟」翻生成為AI運算中心。

OpenAI視算力為武器 但須克服供電關卡

據報OpenAI正計劃於2030年前建構高達30GW的算力基礎設施，以鞏固在AI領域的領先地位。

如OpenAI計劃中的算力設施全面投入營運，每年耗電量約262.8TWh，相當於去年美國總發電量 4.43 千 TWh 近6%。

OpenAI視算力為武器，去年OpenAI實際可用算力已達 1.9GW，為前一年的三倍，高於競爭對手 Anthropic。但要實現30GW目標，必須克服供電關卡。據報美國高壓變壓器供應周期約兩年，核電建設需時10至15年，輸電網絡審批進展亦緩慢，供電計劃亦要通過能源及水資源使用審查。另一挑戰是電費，OpenAI之前受電費過高影響，已暫停英國一項大型基建計劃。

化工業「遺址」威爾頓 成數據中心新基地

電力不足為AI巨頭帶來難題，但亦為部分城市帶來翻生機遇。英格蘭東北部城鎮威爾頓（Wilton），因為化工業衰落，令區內擁有大量閒置土地。受惠城鎮發電廠、水源及電網齊備，已獲科技企業看中，發展成為數據中心基地。

公用事業機構Sembcorp UK，以往在威爾頓為石化工業提供電力，隨著當地石化業務衰落，公司在城鎮擁有閒置地的土地及電力，成為發展數據中心的先天優勢。

Sembcorp UK正與數據中心開發商Digital Reef ，於威爾頓建立數據中心。Sembcorp UK表示威爾頓的地理位置幾乎是獨一無二，當地兼備大型電網及電力資產。據英國房地產業估計，適合建造數據中心的土地，每畝價格將躍升至800萬至1,500萬英鎊。

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