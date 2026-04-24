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美伊戰爭衝擊下 中國出口商掀加價潮 通脹或再升溫

宏觀經濟
更新時間：11:59 2026-04-24 HKT
發佈時間：11:59 2026-04-24 HKT

《彭博》報道，美伊戰爭推高與石油相關生產成本，中國出口商開始上調各類產品價格，或令全球通脹再度升溫。

三月中國十多項消費品加價 增幅最多20%

《彭博》分析中國海關數據發現，3月份出口商將泳衣、滑雪裝及女裝褲等十多項商品上調價格，增幅由1%至6%。這類服飾依賴合成纖維物料，而3月份供應商幾乎每日都在上調合成纖維定價。

依賴塑膠及石化產品的產品價格亦在飆升，其中醫療用針筒升幅最驚人，3月份價格暴漲20%。另外由於金屬及半導體成本上漲，家電產品生產成本遭雙重夾擊。

上海一家醫用導管製造商向《彭博》表示，在3月份盡量做到維持價格不變，但看到塑膠材料成本每天都上漲，最終仍要選擇上調價格。

中國出口價格上調 勢將推升歐美經濟體通脹

近三年由於產能過剩，中國出口價格持續下降，成為歐美經濟體抑制通脹的重要助力。據凱投宏觀估算，近年中國出口產品價格下調，有助拉低發達經濟體通脹率0.3%至0.5%。

但隨著上升上漲，中國製造商開始以加價將製造成本轉嫁出口，由中國平價出口對通脹的緩衝作用，將會逐步減少，意味歐美等發達經濟體通脹或會進一步升溫。

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