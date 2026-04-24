AI熱潮助燃 全球富豪未來5年增25% 亞太將匯聚最多富豪

萊坊（Knight Frank）調查顯示，超級富豪累積速度正在加快，預計全球富豪未來5年增加25%至訓4,000人。亞太地區將超越美國，匯聚最多超級富豪。

沙地阿拉伯、波蘭億萬富豪未來5年增加一倍

據萊坊研究分析，目前全球共有3,110名億萬富豪，預計未來5年，億萬富豪人數將增加25%，達到3,915名。

至於增長地區，研究指沙地阿拉伯億萬富豪人數，將由23人增加至65人，增幅超過一倍。波蘭億萬富豪人數亦增加逾倍，由13人增至29人。瑞典億萬富豪人數將由32人增加至58人，增幅達81%。

千萬富豪增速同樣可觀，據萊坊統計，2021年全球有 162,191名身家達3,000萬美元的富豪，今年已增加至713,626名，增幅逾300%。

萊坊研究部門主管Liam Bailey表示，科技及AI領域的利潤，大大推動富豪的財富增長。他指出企業規模化發展能力從未像現在般強大，令企業能夠迅速累積鉅額財富，科技及AI更加速累積財富的能力。

超級富豪流動性增強 亞太將超越北美匯聚最多富豪

萊坊私人辦公室主管Rory Penn表示，稅務改革、政局動盪及更嚴格監管，促使超級富豪搬到少數幾個能夠提供「機會及可預測性」的城市。

Rory Penn指出，超級富豪流動性明顯增強，但令超級富豪真正感到舒適，願意投資或安家落戶的市場範圍卻越來越窄。

萊坊研究顯示，現時，北美擁有全球近三分之一的億萬富翁。到2031年亞太地區將超越北美，亞太億萬富翁預計將佔全球總數的37.5%，而北美地區則為27.8%。