Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI熱潮助燃 全球富豪未來5年增25% 亞太將匯聚最多富豪

宏觀經濟
更新時間：10:30 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-24 HKT

萊坊（Knight Frank）調查顯示，超級富豪累積速度正在加快，預計全球富豪未來5年增加25%至訓4,000人。亞太地區將超越美國，匯聚最多超級富豪。

沙地阿拉伯、波蘭億萬富豪未來5年增加一倍

據萊坊研究分析，目前全球共有3,110名億萬富豪，預計未來5年，億萬富豪人數將增加25%，達到3,915名。

至於增長地區，研究指沙地阿拉伯億萬富豪人數，將由23人增加至65人，增幅超過一倍。波蘭億萬富豪人數亦增加逾倍，由13人增至29人。瑞典億萬富豪人數將由32人增加至58人，增幅達81%。

千萬富豪增速同樣可觀，據萊坊統計，2021年全球有 162,191名身家達3,000萬美元的富豪，今年已增加至713,626名，增幅逾300%。

萊坊研究部門主管Liam Bailey表示，科技及AI領域的利潤，大大推動富豪的財富增長。他指出企業規模化發展能力從未像現在般強大，令企業能夠迅速累積鉅額財富，科技及AI更加速累積財富的能力。

超級富豪流動性增強 亞太將超越北美匯聚最多富豪

萊坊私人辦公室主管Rory Penn表示，稅務改革、政局動盪及更嚴格監管，促使超級富豪搬到少數幾個能夠提供「機會及可預測性」的城市。

Rory Penn指出，超級富豪流動性明顯增強，但令超級富豪真正感到舒適，願意投資或安家落戶的市場範圍卻越來越窄。

萊坊研究顯示，現時，北美擁有全球近三分之一的億萬富翁。到2031年亞太地區將超越北美，亞太億萬富翁預計將佔全球總數的37.5%，而北美地區則為27.8%。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
18小時前
00:47
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
4小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
20小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
19小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
16小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
家居裝修
6小時前
47歲林雅詩誘惑床上短片豐滿上圍深不可測 移英失敗後自嘲有「精神病」狀態反覆
47歲林雅詩誘惑床上短片豐滿上圍深不可測 移英失敗後自嘲有「精神病」狀態反覆
影視圈
17小時前