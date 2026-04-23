最大生產商預告加價 囤積避孕套成內地網上熱話
更新時間：17:42 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:42 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:42 2026-04-23 HKT
《路透》報道，全球避孕套最大生產商Karex執行長Goh Miah Kiat表示預告，避孕套產品或要加價20至30%。相關消息在內地網絡瘋傳，囤積避孕套更成為網民熱議話題。
網民稱買避孕套 仍較養育小孩划算
Karex的避孕套加價預警消息，在內地火速傳開。據報周四「避孕套價格上漲」標籤，在內地社交媒體獲得逾6,000萬次瀏覽量，並引發網民熱烈討論。
不少網民認同，加價不會阻止他們繼續購買避孕套產品。有網民直言，花數十元買避孕套，仍較花100萬元養育小孩來得划算一百倍。亦有網民表示現在不單要節儉應對日常生活開支上漲，更要開始囤積避孕套應付加價潮。
避孕套需支付13%增值稅
內地出生率連跌4年，去年出生率5.63%，創有紀錄以來歷史新低。為應對人口老化，內地推出一系列政策提升生育率，除了現金補貼及提供保障性住房，亦包括取消對避孕用品的免稅優惠。
今年初內地取消了避孕蘗品及用品長達30年免稅優惠，現時避孕套及避孕藥，均需要支付13%增值稅稅率。新規定除了上調避孕用品稅率，亦對托兒所、幼兒園、婚姻相關服務提供增值稅減免，為潛在父母提供更多支持，以提升生育率。
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