美國商務部長：未獲中方許可 英偉達H200晶片仍未售予中國企業

美國商務部長盧特尼克表示（Howard Lutnick），英偉達（NVDA）H200晶片至今仍未售予中國企業，並指企業獲中方批出採購許可存在困難。

美國於1月批准向中國出口 要求英偉達上繳25%銷售收入

盧特尼克表示中國政府至今尚未允許中國企業採購H200晶片，並指中方希望將投資重心放在本土產業發展之上。盧特尼克在美國國會參議院撥款委員會聽證會上清楚表示，中國企業至今一枚H200晶片都未有購買。

美國於1月13日批准英偉達向中國出口H200晶片，但設有多項條件，其中包括英偉達需上繳25%相關晶片銷售收入。

據報盧特尼克於聽證會上淡化自己於對中國貿易問題上擔任的角色，指中美貿易關係，是由特朗普、財長貝森特及貿易代表格里爾主導，他專注於世界其他地區。

中國市場曾貢獻英偉達四分一收入

中國市場曾貢獻英偉達約四分之一收入，但現在佔比已大幅縮減。英偉達執行長黃仁勳曾表示，中國AI晶片市場規模可達500億美元，可以為英偉達提供可觀收入來源。

黃仁勳日前擔任播客節目嘉賓時再次表示，中國已掌握大量算力資源，將英偉達排除於中國市場之外，只會導致中國AI訓練徹底擺脫對美國技術的依賴。他又憂慮如DeeSeep新模型V4先搭上華為最新晶片，意味AI模型可能在美國技術架構之外運行得最好，對美國是重大損失。