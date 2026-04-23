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特朗普延長停火前再爆「內幕」疑雲 涉逾33億精準沽空期油 美伊衝突以來第4次

宏觀經濟
更新時間：14:17 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:17 2026-04-23 HKT

美伊局勢一再反覆下，期油市場再度出現疑似「內幕交易」！據路透引述倫敦證交所集團（LSEG）數據指出，在英國時間周二下午7時54分至7時56分，亦即美國總統特朗普於英國時間下午8時10分宣佈延長與伊朗停火前約15分鐘，有交易員在布蘭特原油期貨市場進行了一系列預期原油價格下跌的押注，金額合共達4.3億美元（約33.5億港元），共計4,260手。

特朗普發聲明後 油價即跌

報道指出，有關交易對價格即時影響不大，油價從交易前每桶100.91美元跌至100.66美元；但在特朗普發表聲明後，布蘭特原油期貨價格在隨後1分鐘內跌至96.83美元。

更值得留意的是，今次事件已經是本月第三次、也是目前為止第四次，在有關伊朗戰爭重要聲明發佈前，出現針對油價的大額且時機精準的方向性押注。

相關文章：特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富

4月累計押注總額逾21億美元

其中，在3月23日，在特朗普宣布延後攻擊伊朗電力基礎設施前15分鐘，有一筆價值達5億美元的成交；到了本月7日，特朗普宣布為期兩周的停火前，出現了一筆價值9.5億美元的成交；及至本月17日，伊朗外長在社交媒體宣布霍爾木茲海峽對商船開放之前，也一筆7.6億美元的成交。換言之，單計4月的累計押注總額已逾21億美元。

議員促證交會及CFTC調查

事實上，早前已有美國民主黨眾議員Ritchie Torres致函美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC），要求調查特朗普宣布暫緩攻擊伊朗前，油市及股市期貨市場出現的異常交易活動。他更直言，相關交易「速度、規模和結構都有可疑之處」，並指「事實如此明顯，SEC和CFTC不能視而不見。」

相關文章：美議員促SEC查期油「可疑交易」 上月暫緩攻擊成交增9倍 本周停火前再現75億精準沽空

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