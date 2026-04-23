美國稀土公司執行長稱 擺脫中國稀土供應仍處「早期階段」

《彭博》報道，美國稀土公司執行長Barbara Humpton表示，美國要擺脫依賴中國稀土供應，現時仍處於「早期階段」。

指中國已將稀土視為戰略資源 長期主導全球市場

Barbara Humpton表示，中國早已將稀土視為國家戰略資源，長期主導全球市場。她認為美國目前仍處於建立完整稀土產業鏈的「早期階段」，美國稀土公司收購巴西稀土礦商Serra Verde，將成為推動美國稀土供應鏈自主的重要一步。

按交易協議，美國稀土公司將以3億美元現金及1.268億股股票收購Serra Verde，Serra Verde擁有巴西唯一正在投產的稀土礦。美國稀土公司表示未來將在美國德州及科羅拉多州興建稀土生產設施，以及在奧克拉荷馬州興建磁鐵製造基地，建構完整的美國本土稀土產業鏈。

今年初美國稀土公司已與美國商務部簽署不具約束力合作協議爭取約 16 億美元資金支持，以加速礦業、分離與磁體製造投資。

挪威政府接管歐洲最大稀土礦規劃權

根據國際能源總署數據，中國在全球稀土市場佔據主導地位。2023年中國稀土產量逾60%，在加工階段的控制更高達92%。特朗普曾聲稱美國會在一年內擁有大量稀土，但專家認為建立不依賴中國稀土穩定供應鏈，將至少需要10年時間。

除了美國，歐洲亦加速開發稀土礦源。挪威工業部長Cecilie Myrseth於4月21日表示，將接手規劃芬碳酸岩礦區，該礦區為歐洲最大的稀土元素礦區，擁有1590萬公噸的稀土氧化物。負責開發該項目的挪威稀土公司（Rare Earths Norway）表示，預計將在2031年下半年開始投產，並在2032年產出800噸的釹鐠（NdPr），相當於歐盟需求約5%。