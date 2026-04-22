財庫局陳浩濂出訪泰國 稱港擁抱數字資產 料穩定幣發行人數月內開展業務

財庫局在社交平台發文表示，副局長陳浩濂本周二及周三出訪泰國曼谷兩天，並在金融科技會議Money20/20的首場主論壇發言，指政府去年發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，展示了香港擁抱數字資產的積極態度，現時已有12間持牌虛擬資產交易平台，另有7個申請正在處理；本月早前亦已發出兩個穩定幣發行人牌照，目標在數月內能開展業務。此外，陳浩濂也分別與泰國證監會副秘書長Jomkwan Kongsakul和泰國中央銀行助理行長Daranee Saeju會面討論加強雙邊合作。

夥證監草擬虛擬資產業監管制度

他又在論壇上提到，政府正與證監會草擬涵蓋虛擬資產的交易、託管、提供意見和管理等4類服務提供者的監管制度，目標今年內向立法會提交相關立法建議。

另一方面，陳浩濂與不同外國官員包括愛爾蘭財政部國務部長Robert Troy及印度國際金融服務中心管理局執行董事Dipesh Shah分別會面，討論如何在金融服務業加強雙邊合作，包括綠色金融和金融科技等範疇，同時邀請他們往後派代表團出席在港舉行的亞洲金融論壇和香港金融科技周等金融活動。

與泰國證監及中央銀行高層會面

陳浩濂也分別與泰國證監會副秘書長Jomkwan Kongsakul和泰國中央銀行助理行長Daranee Saeju會面，希望雙方在不同金融範疇繼續加強合作，為雙方市場帶來更多動力。事實上，香港和泰國一直在金融上推進合作關係，2023年推出香港與泰國的轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯；2024年宣布合作在香港的Ensemble項目和泰國的 San項目下共同探索跨境代幣化用例；2025年港交所新增泰國證券交易所為認可證券交易所。

在泰國期間，陳浩濂亦與泰國、東南亞及南美洲等不同地方的金融科技公司見面，以及與數碼港一同與曼谷初創企業協會會面，鼓勵當地金融科技及初創企業到香港設立業務，利用香港作為亞洲領先國際金融中心的優勢接觸更多潛在客戶、投資者和合作夥伴，開拓新業務、打開新市場，很多與會企業也表示有興趣並會積極考慮來港發展，有些亦表示會考慮申請相關牌照。

此外，陳浩濂出席了一場由經貿辦、投資推廣署和港交所合辦的上市推介會，另外也到訪了不同企業，鼓勵他們考慮到香港上市集資並鼓勵其股東到香港設立家族辦公室。

