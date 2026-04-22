美伊戰爭衝擊殺到避孕套 物料供應中斷 生產商：別無選擇恐加價30%

美伊戰事除了令油價上漲，霍爾木茲海峽持續遭封鎖，亦衝擊全球生產商供應鏈。全球最大避孕套生產商預警，如供應鏈中斷情況持續，避孕套或被迫加價20%至30%。

部分生產物料斷供 出口運輸停擺

全球最大避孕套生產商Karex，集團行政總裁Goh Miah Kiat向《路透》表示，自2月至今，全球供應鏈一直受中東戰事及霍爾木茲海峽被封銷影響，部分生產避孕套所需物料供應中斷。他形容目前「情況非常脆弱，物價昂貴」，表示如情況持續，「將別無選擇，只能把成本轉嫁予消費者」。他預計避孕套將要加價至少20%，甚至30%，加價幅度視乎供應中斷持續時間長短而定。

Karex行政總裁Goh Miah Kiat

Goh Miah Kia透露，避孕套生產上除了面對成本上挑戰，出口運輸亦出現延誤。他指出現時有不少出口避孕套正滯留在貨船上，仍未到達目的地。Goh Miah Kia表示，Karex運送予歐美的貨物，現在需要近兩個月才抵達，以往只需時約一個月。

油價急漲 導致原材料及工人齊短缺

美伊戰爭令油價急升及全球出現原油供應短缺，直接衝擊依賴中東石油供應的亞洲製造業。避孕套包裝材料之一石腦油，以及生產避孕套所需的矽油及氨，均為石油副產品。

畢馬威全球石油及天然氣主管Angie Gildea表示，亞洲41%的石腦油入口自中東，亞洲生產國如馬來西亞，如持續無法入口石腦油，就唯有透過加價彌補生產成本上漲的損失。

今年避孕套需求增加約30%，而運輸中斷進一步加劇短缺。

除了原材料供應短缺，亞洲國家亦面對工人短缺問題。為應對燃料價格上漲，柬埔寨、緬甸已實施燃油配給制，越南學校實施居家學習令，菲律賓則推行「四天工作制」，馬來西亞實施公務員居家工作制。產業分析師憂慮，如亞洲生產國工人通勤受限制，將進一步導致關鍵產品生產放緩。

Karex總部位於馬來西亞，產品涵蓋避孕套、膠手套、醫用導管等範疇，集團避孕套品牌包括ONE、Carex及Pasante，每年產量達50億個，產品銷往包括美國在內130多個國家及地區。CNN向Karex查詢避孕套產品將於何時加價，集團行政總裁Goh Miah Kiat回覆，指現時公司避孕套產品庫存暫時仍足以維持數個月。Goh Miah Kiat表示正尋求提高產量以滿足需求，又指隨著海外援助支出大幅削減，特別是美國國際開發署在去年削減援助，全球避孕套庫存已大幅下降。今年避孕套需求增加約30%，而運輸中斷進一步加劇短缺。