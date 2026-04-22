沃什反駁成特朗普「扯線木偶」擔憂 強調是獨立決策者 惟對利率路徑含糊其辭

美國聯儲會主席候選人沃什周二出席國會聽證會時表示，應該對聯儲會決策方式進行一系列改革，包括建立新的通脹應對框架，以及改進與公眾溝通的方式，但未有提供太多細節，且回避了有關短期利率路徑的問題。此外，他強調總統從未要求他對任何具體的利率決定做出承諾。

特朗普曾稱不減息會失望

據彭博報道，沃什反駁了民主黨人關於其成為總統「扯線木偶」的擔憂，多次強調如果提名獲得參議院確認，他將是一個獨立的決策者。當民主黨參議員追問其是否支持特朗普將利率降至約1%的主張時，沃什亦未有直接回應。不過，特朗普早前曾表示，如果沃什上任後不立即減息，他將感到失望。

在聽證會初期，沃什將疫情後通脹飆升歸咎於聯儲局，並表示高物價仍對美國民眾構成問題。他稱聯儲局需要一套新的框架來應對持續性的通脹，但其未提供更多具體細節。

暗示改變多項現行做法

沃什又暗示了聯儲局應改變多項現行做法，甚至調整政策決策方式，與其自2011年離開聯儲局理事職位以來在專欄文章和演講中所闡述的觀點一致。其中一些調整（例如會後新聞發布會的頻率）可以由聯儲局主席單獨決定，其他變革則需要央行另外18位政策制定者的廣泛配合。

聯儲會官員通常會頻繁公開發言，沃什曾表示對此並不贊同，但他未必能夠改變這一現狀。至於一些更大幅度的措施調整，例如修改或取消每季度發布的經濟預測和點陣圖，可能會獲得部分官員支持。

RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas表示，沃什的發言恰到好處，成功安撫了委員會中支持他的成員，讓他們相信他將推進實現聯儲局機制變革的想法，並指「假如能進入到全院表決階段，他今天的發言內容沒有任何會阻止其無法通過表決」

目前沃什的提名確認前景仍存在很大不確定性。委員會中有參議員表示，在司法部結束對聯儲局及其主席鮑威爾的調查之前，不會支持任何對聯儲會官員任命。