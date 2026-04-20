《錢、債與國運》四部曲：國運之弈 生產性債務與中國式現代化｜陳新燊

中國2026年財政安排體現這一轉向：赤字率4%，1.3萬億元超長期特別國債支持「兩重」建設與「兩新」工作，3,000億元補充銀行資本，4.4萬億元專項債投向科技創新。但這只是開始。面對房地產調整的巨大需求缺口、技術升級的資金饑渴、消費提振的緊迫需要，當前力度仍顯保守。年度新增國債規模應進一步大幅增加提升，重點用於消費刺激與科技投資——這不是冒險，而是理性計算後的戰略必然。

二、理論基石：生產性債務與內生增長

高國債促進發展的理論根基在於內生增長理論（保羅·羅默，1990）。與傳統模型將技術進步視為外生變量不同，羅默強調知識的非競爭性與正外部性：公共研發投入能夠自我強化，持續放大長期增長率。

關鍵機制在於「擠入效應」而非「擠出效應」。生產性公共投資降低企業創新成本、培育人力資本、形成產業集群，帶動私人部門創新。世界銀行與IMF研究顯示：投向基礎設施與研發的生產性債務，對GDP增長長期彈性達0.8-1.2；純消費性債務僅0.3-0.5。

奧利維爾·布蘭查德的r-g框架提供可持續性判據：當實際利率低於增長率，即使維持初級赤字，債務率也可自動收斂。2026年中國潛在增長率4.5%至5.5%，超長期國債利率2.5%至3%，這一有利窗口為擴張提供戰略空間。

傳統思維擔憂「債務負擔拖累子孫後代」，但這一擔憂建立在靜態分析之上。若債務用於消費，確實是代際轉移；但若用於科技基礎設施與人力資本，形成的能力與資產將惠及未來幾代人。用50年期債務建設量子計算中心、人工智能實驗室、職業教育體系，是對未來的投資而非掠奪。

三、國際鏡鑒：債務驅動科技的美日分野

美國提供了成功範式。二戰後聯邦債務率超100%，但資金精準投向DARPA、NASA、曼哈頓計劃，催生互聯網、GPS、半導體1950-1970年代聯邦研發支出佔GDP峰值達3%，拉動私人創新乘數2.5倍。這一「國防—創新」閉環延續至今：《芯片與科學法案》以國債融資2,000億美元支持半導體，2026年美國AI與量子計算專利全球領先。

日本提供了反面教材。1990年代後債務率攀升至200%以上，但資金多投向低效基建與傳統產業補貼，科技創新轉化率偏低。結果是「失去的三十年」：僵屍企業存續，創新活力衰退，債務滾雪球卻未形成新質生產力。2026年日本AI與生物科技競爭力顯著落後於中美。

核心啟示：高國債能否促進科技，關鍵不在規模，而在投向（生產性vs消費性）、治理（中央統籌vs分散低效）、轉化機制（資產形成vs債務空轉）。

四、中國實踐：超長期國債的機制創新

中國生產性債務戰略已形成獨特路徑，2026年安排凸顯三大機制創新：

期限結構匹配機制。超長期國債（20-50年期）對接科技創新長周期特性。集成電路、人工智能、生物醫藥投入大、周期長、風險高，短期融資導致期限錯配。50年期國債利率2.5%至3%，遠低於項目內部收益率（高鐵、5G項目IRR普遍8%至12%），實現「借低息長錢、投高回報資產」。

財政乘數放大機制。國家發改委測算，2026年國債投資乘數預計1.8至2.2，直接拉動民間投資1.5萬億元。生產性投資形成實物資產與知識產權，持續產生經濟租金。專項債重點投向新能源汽車、工業互聯網、氫能儲能，形成「國債引導—產業集聚—技術突破—出口競爭力」閉環。

風險集中管控機制。赤字增量全部由中央承擔，避免地方債務無序擴張。2024至2026年成效已顯：新能源汽車產量全球佔比逾60%，華為芯片國產化率提升至70%以上，量子計算「祖沖之三號」重大突破。「中央統籌、專業管理、績效導向」發揮制度優勢，同時防範低效風險。

與MMT主張的「財政赤字貨幣化」不同，中國機制強調「資產負債表對等擴張」：債務增加的同時，國家優質資產（科技專利、基礎設施、人力資本）同步積累。

五、消費刺激與科技投資的戰略協同

傳統思維將「刺激消費」與「投資科技」對立，認為前者是短期權宜、後者是長期根本。但這一二分法忽視了二者的協同效應。

消費刺激打破通縮預期。當前經濟核心矛盾是預期轉弱。向中低收入群體發放數字人民幣消費券、建立生育補貼基金、加大農村養老轉移支付，能夠迅速轉化為當期需求，阻斷「需求收縮→價格下降→預期惡化」的惡性循環。消費回暖為企業投資提供市場確定性，為科技轉化提供應用場景。

科技投資提升長期增長。新基建、研發投入、人力資本形成全要素生產率提升的源泉，為消費持續增長提供收入基礎。沒有生產率提升的消費刺激，只是透支未來；沒有消費支撐的科技投資，只是無效產能。

二者結合實現良性循環。消費刺激短期穩定需求、收復預期；科技投資長期提升供給能力、創造新需求。2026-2030年，建議設立2萬億元「國家科技債務基金」專項支持「卡脖子」領域；擴大超長期國債比例至年度新增債務40%；發行綠色人民幣債券吸引外資參與科技園區建設。

六、風險防控與政策優化

生產性債務戰略並非零風險，需建立三重防線：

效率防線。2026年財政部新規要求科技項目設置KPI（專利轉化率、產業帶動率），杜絕重覆建設。

可持續防線。央行與財政部聯合設定債務警戒線（中央債務率<40%，廣義債務率<100%），動態監測r-g關系，一旦利率中樞上移自動觸發調整。

退出機制防線。設定「通脹觸發退出機制」，當核心CPI連續三個月回升至2.5%以上，或名義GDP增速恢復至潛在水平，消費補貼自動按比例縮減。透明規則穩定預期，維護財政紀律。

這些防線確保債務擴張的可控性，但不應成為不作為的借口。傳統思維將「防範風險」置於「促進發展」之上，結果往往是錯失機遇、累積更大風險。

七、高債時代的戰略自信與歷史擔當