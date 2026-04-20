《錢、債與國運》四部曲：國運之弈 生產性債務與中國式現代化｜陳新燊
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT
一、引言：從風險負擔到戰略槓桿
全球正經歷債務觀的範式革命。2026年，美國國債突破35萬億美元（債務率122.5%），日本超過260%，中國廣義債務約90-110%。傳統觀點將高債務視為「定時炸彈」，但一個核心事實被忽視：在r 中國2026年財政安排體現這一轉向：赤字率4%，1.3萬億元超長期特別國債支持「兩重」建設與「兩新」工作，3,000億元補充銀行資本，4.4萬億元專項債投向科技創新。但這只是開始。面對房地產調整的巨大需求缺口、技術升級的資金饑渴、消費提振的緊迫需要，當前力度仍顯保守。年度新增國債規模應進一步大幅增加提升，重點用於消費刺激與科技投資——這不是冒險，而是理性計算後的戰略必然。 高國債促進發展的理論根基在於內生增長理論（保羅·羅默，1990）。與傳統模型將技術進步視為外生變量不同，羅默強調知識的非競爭性與正外部性：公共研發投入能夠自我強化，持續放大長期增長率。 關鍵機制在於「擠入效應」而非「擠出效應」。生產性公共投資降低企業創新成本、培育人力資本、形成產業集群，帶動私人部門創新。世界銀行與IMF研究顯示：投向基礎設施與研發的生產性債務，對GDP增長長期彈性達0.8-1.2；純消費性債務僅0.3-0.5。 奧利維爾·布蘭查德的r-g框架提供可持續性判據：當實際利率低於增長率，即使維持初級赤字，債務率也可自動收斂。2026年中國潛在增長率4.5%至5.5%，超長期國債利率2.5%至3%，這一有利窗口為擴張提供戰略空間。 傳統思維擔憂「債務負擔拖累子孫後代」，但這一擔憂建立在靜態分析之上。若債務用於消費，確實是代際轉移；但若用於科技基礎設施與人力資本，形成的能力與資產將惠及未來幾代人。用50年期債務建設量子計算中心、人工智能實驗室、職業教育體系，是對未來的投資而非掠奪。 美國提供了成功範式。二戰後聯邦債務率超100%，但資金精準投向DARPA、NASA、曼哈頓計劃，催生互聯網、GPS、半導體1950-1970年代聯邦研發支出佔GDP峰值達3%，拉動私人創新乘數2.5倍。這一「國防—創新」閉環延續至今：《芯片與科學法案》以國債融資2,000億美元支持半導體，2026年美國AI與量子計算專利全球領先。 日本提供了反面教材。1990年代後債務率攀升至200%以上，但資金多投向低效基建與傳統產業補貼，科技創新轉化率偏低。結果是「失去的三十年」：僵屍企業存續，創新活力衰退，債務滾雪球卻未形成新質生產力。2026年日本AI與生物科技競爭力顯著落後於中美。 核心啟示：高國債能否促進科技，關鍵不在規模，而在投向（生產性vs消費性）、治理（中央統籌vs分散低效）、轉化機制（資產形成vs債務空轉）。 中國生產性債務戰略已形成獨特路徑，2026年安排凸顯三大機制創新： 財政乘數放大機制。國家發改委測算，2026年國債投資乘數預計1.8至2.2，直接拉動民間投資1.5萬億元。生產性投資形成實物資產與知識產權，持續產生經濟租金。專項債重點投向新能源汽車、工業互聯網、氫能儲能，形成「國債引導—產業集聚—技術突破—出口競爭力」閉環。 風險集中管控機制。赤字增量全部由中央承擔，避免地方債務無序擴張。2024至2026年成效已顯：新能源汽車產量全球佔比逾60%，華為芯片國產化率提升至70%以上，量子計算「祖沖之三號」重大突破。「中央統籌、專業管理、績效導向」發揮制度優勢，同時防範低效風險。 與MMT主張的「財政赤字貨幣化」不同，中國機制強調「資產負債表對等擴張」：債務增加的同時，國家優質資產（科技專利、基礎設施、人力資本）同步積累。 傳統思維將「刺激消費」與「投資科技」對立，認為前者是短期權宜、後者是長期根本。但這一二分法忽視了二者的協同效應。 消費刺激打破通縮預期。當前經濟核心矛盾是預期轉弱。向中低收入群體發放數字人民幣消費券、建立生育補貼基金、加大農村養老轉移支付，能夠迅速轉化為當期需求，阻斷「需求收縮→價格下降→預期惡化」的惡性循環。消費回暖為企業投資提供市場確定性，為科技轉化提供應用場景。 科技投資提升長期增長。新基建、研發投入、人力資本形成全要素生產率提升的源泉，為消費持續增長提供收入基礎。沒有生產率提升的消費刺激，只是透支未來；沒有消費支撐的科技投資，只是無效產能。 二者結合實現良性循環。消費刺激短期穩定需求、收復預期；科技投資長期提升供給能力、創造新需求。2026-2030年，建議設立2萬億元「國家科技債務基金」專項支持「卡脖子」領域；擴大超長期國債比例至年度新增債務40%；發行綠色人民幣債券吸引外資參與科技園區建設。 生產性債務戰略並非零風險，需建立三重防線： 效率防線。2026年財政部新規要求科技項目設置KPI（專利轉化率、產業帶動率），杜絕重覆建設。 可持續防線。央行與財政部聯合設定債務警戒線（中央債務率<40%，廣義債務率<100%），動態監測r-g關系，一旦利率中樞上移自動觸發調整。 退出機制防線。設定「通脹觸發退出機制」，當核心CPI連續三個月回升至2.5%以上，或名義GDP增速恢復至潛在水平，消費補貼自動按比例縮減。透明規則穩定預期，維護財政紀律。 這些防線確保債務擴張的可控性，但不應成為不作為的借口。傳統思維將「防範風險」置於「促進發展」之上，結果往往是錯失機遇、累積更大風險。 高國債水平不是危機，而是中國式現代化的戰略機遇。在r 理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。 在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。 本系列四篇文章，從理論框架、歷史演進、國際比較到戰略實踐，系統論證了在全球高債時代中國擴大國債的必然性與可行性。以下是核心脈絡的完整梳理。 第一篇《錨定之惑》 破除貨幣政策迷思。泰勒規則與通脹目標制曾是全球央行的「聖經」，但在低利率、低增長、技術變革的新時代，2%通脹教條已從穩定錨變為束縛繩。中國2024至2026年的低通脹不是周期性波動，而是房地產調整、動能轉換、預期轉弱疊加的結構性困境。貨幣政策面臨流動性陷阱與匯率約束的雙重失靈，傳統思維主張「耐心等待市場出清」，但日本「失去的三十年」證明：通縮預期的自我實現比通脹更難逆轉，不作為的風險遠大於作為的風險。 第二篇《範式之困》 穿越理論輪回。從貨幣主義到沃爾克緊縮，從量化寬鬆到現代貨幣理論，宏觀經濟學在危機中反覆修正。沃爾克神話被過度神化——以GDP的12%產出損失換取物價穩定，代價被系統性低估；MMT被刻意誤讀——其核心貢獻在於揭示貨幣主權國家的本幣債務與家庭債務有本質區別，真正約束是實際資源而非債務數字。2008年後的「低通脹之謎」表明：當貨幣流通速度塌陷、結構性通縮力量壓制時，央行「推繩子」無效，財政擴張才是打破惡性循環的關鍵工具。 第三篇《特權之辨》釐清債務邊界。美日高債可持續並非普遍規律，而是建立在貨幣霸權、內債閉環、高儲蓄率等結構性特權之上。美國依靠美元全球儲備地位「借新還舊」，日本依靠國內儲蓄封閉循環「以時間換空間」，二者均不可複制。發展中國家因外幣債務原罪、外部融資依賴，稍高槓桿即陷入危機。中國具備高儲蓄、內債主導、經常賬戶穩健等核心優勢，但無全球儲備貨幣地位，必須走第三條道路：中央加槓桿、生產性投向、內債閉環、績效導向，將債務轉化為國運上升的階梯而非陷阱。 高國債水平不是危機，而是中國式現代化的戰略機遇。在r 理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。 在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。 筆者建議年度新增國債規模應提升至幾萬億元以上，重點用於消費刺激（打破通縮預期）與科技投資（提升長期增長），建立「通脹觸發退出機制」確保紀律，以「生產性、可持續、績效導向」原則將債務轉化為資產與能力。 最終結論：在r 陳新燊 作者簡介：資深金融人 相關文章：《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊
二、理論基石：生產性債務與內生增長
三、國際鏡鑒：債務驅動科技的美日分野
四、中國實踐：超長期國債的機制創新
期限結構匹配機制。超長期國債（20-50年期）對接科技創新長周期特性。集成電路、人工智能、生物醫藥投入大、周期長、風險高，短期融資導致期限錯配。50年期國債利率2.5%至3%，遠低於項目內部收益率（高鐵、5G項目IRR普遍8%至12%），實現「借低息長錢、投高回報資產」。
五、消費刺激與科技投資的戰略協同
六、風險防控與政策優化
七、高債時代的戰略自信與歷史擔當
八、《錢、債與國運》四部曲總結
七、結語：高債時代的戰略自信與歷史擔當
現任全國資產管理標準化技術委員會顧問
中國2026年財政安排體現這一轉向：赤字率4%，1.3萬億元超長期特別國債支持「兩重」建設與「兩新」工作，3,000億元補充銀行資本，4.4萬億元專項債投向科技創新。但這只是開始。面對房地產調整的巨大需求缺口、技術升級的資金饑渴、消費提振的緊迫需要，當前力度仍顯保守。年度新增國債規模應進一步大幅增加提升，重點用於消費刺激與科技投資——這不是冒險，而是理性計算後的戰略必然。
高國債促進發展的理論根基在於內生增長理論（保羅·羅默，1990）。與傳統模型將技術進步視為外生變量不同，羅默強調知識的非競爭性與正外部性：公共研發投入能夠自我強化，持續放大長期增長率。
關鍵機制在於「擠入效應」而非「擠出效應」。生產性公共投資降低企業創新成本、培育人力資本、形成產業集群，帶動私人部門創新。世界銀行與IMF研究顯示：投向基礎設施與研發的生產性債務，對GDP增長長期彈性達0.8-1.2；純消費性債務僅0.3-0.5。
奧利維爾·布蘭查德的r-g框架提供可持續性判據：當實際利率低於增長率，即使維持初級赤字，債務率也可自動收斂。2026年中國潛在增長率4.5%至5.5%，超長期國債利率2.5%至3%，這一有利窗口為擴張提供戰略空間。
傳統思維擔憂「債務負擔拖累子孫後代」，但這一擔憂建立在靜態分析之上。若債務用於消費，確實是代際轉移；但若用於科技基礎設施與人力資本，形成的能力與資產將惠及未來幾代人。用50年期債務建設量子計算中心、人工智能實驗室、職業教育體系，是對未來的投資而非掠奪。
美國提供了成功範式。二戰後聯邦債務率超100%，但資金精準投向DARPA、NASA、曼哈頓計劃，催生互聯網、GPS、半導體1950-1970年代聯邦研發支出佔GDP峰值達3%，拉動私人創新乘數2.5倍。這一「國防—創新」閉環延續至今：《芯片與科學法案》以國債融資2,000億美元支持半導體，2026年美國AI與量子計算專利全球領先。
日本提供了反面教材。1990年代後債務率攀升至200%以上，但資金多投向低效基建與傳統產業補貼，科技創新轉化率偏低。結果是「失去的三十年」：僵屍企業存續，創新活力衰退，債務滾雪球卻未形成新質生產力。2026年日本AI與生物科技競爭力顯著落後於中美。
核心啟示：高國債能否促進科技，關鍵不在規模，而在投向（生產性vs消費性）、治理（中央統籌vs分散低效）、轉化機制（資產形成vs債務空轉）。
中國生產性債務戰略已形成獨特路徑，2026年安排凸顯三大機制創新：
財政乘數放大機制。國家發改委測算，2026年國債投資乘數預計1.8至2.2，直接拉動民間投資1.5萬億元。生產性投資形成實物資產與知識產權，持續產生經濟租金。專項債重點投向新能源汽車、工業互聯網、氫能儲能，形成「國債引導—產業集聚—技術突破—出口競爭力」閉環。
風險集中管控機制。赤字增量全部由中央承擔，避免地方債務無序擴張。2024至2026年成效已顯：新能源汽車產量全球佔比逾60%，華為芯片國產化率提升至70%以上，量子計算「祖沖之三號」重大突破。「中央統籌、專業管理、績效導向」發揮制度優勢，同時防範低效風險。
與MMT主張的「財政赤字貨幣化」不同，中國機制強調「資產負債表對等擴張」：債務增加的同時，國家優質資產（科技專利、基礎設施、人力資本）同步積累。
傳統思維將「刺激消費」與「投資科技」對立，認為前者是短期權宜、後者是長期根本。但這一二分法忽視了二者的協同效應。
消費刺激打破通縮預期。當前經濟核心矛盾是預期轉弱。向中低收入群體發放數字人民幣消費券、建立生育補貼基金、加大農村養老轉移支付，能夠迅速轉化為當期需求，阻斷「需求收縮→價格下降→預期惡化」的惡性循環。消費回暖為企業投資提供市場確定性，為科技轉化提供應用場景。
科技投資提升長期增長。新基建、研發投入、人力資本形成全要素生產率提升的源泉，為消費持續增長提供收入基礎。沒有生產率提升的消費刺激，只是透支未來；沒有消費支撐的科技投資，只是無效產能。
二者結合實現良性循環。消費刺激短期穩定需求、收復預期；科技投資長期提升供給能力、創造新需求。2026-2030年，建議設立2萬億元「國家科技債務基金」專項支持「卡脖子」領域；擴大超長期國債比例至年度新增債務40%；發行綠色人民幣債券吸引外資參與科技園區建設。
生產性債務戰略並非零風險，需建立三重防線：
效率防線。2026年財政部新規要求科技項目設置KPI（專利轉化率、產業帶動率），杜絕重覆建設。
可持續防線。央行與財政部聯合設定債務警戒線（中央債務率<40%，廣義債務率<100%），動態監測r-g關系，一旦利率中樞上移自動觸發調整。
退出機制防線。設定「通脹觸發退出機制」，當核心CPI連續三個月回升至2.5%以上，或名義GDP增速恢復至潛在水平，消費補貼自動按比例縮減。透明規則穩定預期，維護財政紀律。
這些防線確保債務擴張的可控性，但不應成為不作為的借口。傳統思維將「防範風險」置於「促進發展」之上，結果往往是錯失機遇、累積更大風險。
高國債水平不是危機，而是中國式現代化的戰略機遇。在r 理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。 在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。 本系列四篇文章，從理論框架、歷史演進、國際比較到戰略實踐，系統論證了在全球高債時代中國擴大國債的必然性與可行性。以下是核心脈絡的完整梳理。 第一篇《錨定之惑》 破除貨幣政策迷思。泰勒規則與通脹目標制曾是全球央行的「聖經」，但在低利率、低增長、技術變革的新時代，2%通脹教條已從穩定錨變為束縛繩。中國2024至2026年的低通脹不是周期性波動，而是房地產調整、動能轉換、預期轉弱疊加的結構性困境。貨幣政策面臨流動性陷阱與匯率約束的雙重失靈，傳統思維主張「耐心等待市場出清」，但日本「失去的三十年」證明：通縮預期的自我實現比通脹更難逆轉，不作為的風險遠大於作為的風險。 第二篇《範式之困》 穿越理論輪回。從貨幣主義到沃爾克緊縮，從量化寬鬆到現代貨幣理論，宏觀經濟學在危機中反覆修正。沃爾克神話被過度神化——以GDP的12%產出損失換取物價穩定，代價被系統性低估；MMT被刻意誤讀——其核心貢獻在於揭示貨幣主權國家的本幣債務與家庭債務有本質區別，真正約束是實際資源而非債務數字。2008年後的「低通脹之謎」表明：當貨幣流通速度塌陷、結構性通縮力量壓制時，央行「推繩子」無效，財政擴張才是打破惡性循環的關鍵工具。 第三篇《特權之辨》釐清債務邊界。美日高債可持續並非普遍規律，而是建立在貨幣霸權、內債閉環、高儲蓄率等結構性特權之上。美國依靠美元全球儲備地位「借新還舊」，日本依靠國內儲蓄封閉循環「以時間換空間」，二者均不可複制。發展中國家因外幣債務原罪、外部融資依賴，稍高槓桿即陷入危機。中國具備高儲蓄、內債主導、經常賬戶穩健等核心優勢，但無全球儲備貨幣地位，必須走第三條道路：中央加槓桿、生產性投向、內債閉環、績效導向，將債務轉化為國運上升的階梯而非陷阱。 高國債水平不是危機，而是中國式現代化的戰略機遇。在r 理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。 在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。 筆者建議年度新增國債規模應提升至幾萬億元以上，重點用於消費刺激（打破通縮預期）與科技投資（提升長期增長），建立「通脹觸發退出機制」確保紀律，以「生產性、可持續、績效導向」原則將債務轉化為資產與能力。 最終結論：在r 陳新燊 作者簡介：資深金融人 相關文章：《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊
理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。
在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。
本系列四篇文章，從理論框架、歷史演進、國際比較到戰略實踐，系統論證了在全球高債時代中國擴大國債的必然性與可行性。以下是核心脈絡的完整梳理。
第一篇《錨定之惑》 破除貨幣政策迷思。泰勒規則與通脹目標制曾是全球央行的「聖經」，但在低利率、低增長、技術變革的新時代，2%通脹教條已從穩定錨變為束縛繩。中國2024至2026年的低通脹不是周期性波動，而是房地產調整、動能轉換、預期轉弱疊加的結構性困境。貨幣政策面臨流動性陷阱與匯率約束的雙重失靈，傳統思維主張「耐心等待市場出清」，但日本「失去的三十年」證明：通縮預期的自我實現比通脹更難逆轉，不作為的風險遠大於作為的風險。
第二篇《範式之困》 穿越理論輪回。從貨幣主義到沃爾克緊縮，從量化寬鬆到現代貨幣理論，宏觀經濟學在危機中反覆修正。沃爾克神話被過度神化——以GDP的12%產出損失換取物價穩定，代價被系統性低估；MMT被刻意誤讀——其核心貢獻在於揭示貨幣主權國家的本幣債務與家庭債務有本質區別，真正約束是實際資源而非債務數字。2008年後的「低通脹之謎」表明：當貨幣流通速度塌陷、結構性通縮力量壓制時，央行「推繩子」無效，財政擴張才是打破惡性循環的關鍵工具。
第三篇《特權之辨》釐清債務邊界。美日高債可持續並非普遍規律，而是建立在貨幣霸權、內債閉環、高儲蓄率等結構性特權之上。美國依靠美元全球儲備地位「借新還舊」，日本依靠國內儲蓄封閉循環「以時間換空間」，二者均不可複制。發展中國家因外幣債務原罪、外部融資依賴，稍高槓桿即陷入危機。中國具備高儲蓄、內債主導、經常賬戶穩健等核心優勢，但無全球儲備貨幣地位，必須走第三條道路：中央加槓桿、生產性投向、內債閉環、績效導向，將債務轉化為國運上升的階梯而非陷阱。
高國債水平不是危機，而是中國式現代化的戰略機遇。在r 理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。 在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。 筆者建議年度新增國債規模應提升至幾萬億元以上，重點用於消費刺激（打破通縮預期）與科技投資（提升長期增長），建立「通脹觸發退出機制」確保紀律，以「生產性、可持續、績效導向」原則將債務轉化為資產與能力。 最終結論：在r 陳新燊 作者簡介：資深金融人 相關文章：《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊
理論會輪回，債務會波動，但只要堅持「生產性、可持續、績效導向」的原則，高國債就能從「負擔」轉化為「動力」。傳統經濟思維的「謹慎」與「不作為」，在1970年代可能避免通脹失控，在2020年代卻意味著通縮陷阱、技術落後與國運錯失。
在全球格局劇烈重組的時代，債務約束下的效率、穩定與安全再平衡，將決定各國在新一輪科技革命中的地位。能夠穿越周期、守住底線、堅持長期主義的國家，終將在制高點上佔據一席之地。中國應以戰略自信擴大國債，以歷史擔當推動變革——因為不作為的風險，遠大於作為的風險。
筆者建議年度新增國債規模應提升至幾萬億元以上，重點用於消費刺激（打破通縮預期）與科技投資（提升長期增長），建立「通脹觸發退出機制」確保紀律，以「生產性、可持續、績效導向」原則將債務轉化為資產與能力。
最終結論：在r 陳新燊 作者簡介：資深金融人 相關文章：《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊 《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊
陳新燊
作者簡介：資深金融人
相關文章：《錢、債與國運》四部曲：範式之困 從沃爾克神話到MMT的啟示｜陳新燊
《錢、債與國運》四部曲：錨定之惑 通脹目標制的全球困境與中國破局｜陳新燊
《錢、債與國運》四部曲：特權之辨 高債模式真相與中國道路｜陳新燊