黃金戰場內分手？｜藍血工廠

說起黃金，這兩年的世道，讓「老祖宗的智慧」吃了一記悶棍。2月尾，中東那邊廂火頭剛起，按照華人那一套「炮聲一響，黃金萬兩」的邏輯，金價理應如火箭般直衝雲霄。誰知這回劇本寫歪了，金價不但沒漲，反而從高位像斷了線的紙鳶般跌了一成，連那幫炒賣美股的小年輕都跑贏了老牌金甲蟲。那些質疑黃金避險功能的聲音，一時間在彭博與路透的屏幕上喧囂塵上。

衝擊「基因」是供給非需求

這箇中奧妙，其實不在於黃金「失靈」，而在於這場衝擊的「基因」變了。以往的危機，多是「需求衝擊」，那是大家沒錢花，央行忙不迭地降息放水，黃金自然成了避風港。但這次中東鬧的是「供給衝擊」，燒的是石油和供應鏈。能源一貴，通脹就成了揮之不去的鬼魂，逼得各國央行只能咬著牙維持高利率。

當債券收益率這組「無風險利息」高居不下，不生利息的黃金在投資組合裡，就顯得像個雖然精緻卻不事生產的清朝遺老，機會成本太高了。這就是為何金價重新與實質利率這條冷冰冰的曲線「舊情復燃」的原因。

實體市場「豬隊友」倒戈

再加上實體市場那些「豬隊友」的倒戈。土耳其央行為了救那爛泥扶不上壁的里拉，1個月內狂甩52噸金子；印度政府為了護航本幣，又在那兒扣著進口批文。再加上那幫嗜血的演算法交易和商品交易顧問（CTA），一見金價跌破百日均線，自動交易系統便如洪水決堤般啟動賣盤。這哪裡是市場在思考，分明是機器在冷酷地獵殺。

不過，身為中國人，倒也不必急著把那條掛在脖子上的金鍊子扔了。金價跌破200日均線便引發了長線投資者的「撈底潮」。只要全球金融體系的信用體系還像這兩年的天氣一樣陰晴不定，黃金作為「貨幣主權」的最後防線，其在中國人靈魂深處的地位，便永遠不會被幾組0與1組成的演算法所取代。

既然2026年下半年，有大行還看高金價到5,200美元一盎司，那這波調整，權當是這場信仰長跑中，只是丁蟹口中的技術調整罷了。畢竟，在這個連美元都帶點霉味的年代，除了黃金，你還能信誰？

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