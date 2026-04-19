沃勒稱短期減息態度謹慎 警告市場低估長期衝突風險

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，由於伊朗戰爭引發的能源衝擊，他對短期內減息的必要性持謹慎態度，並警告衝突可能對通脹產生持久影響。

勾勒出兩種主要情景

彭博報道，沃勒上周五發表演講，勾勒兩種主要情景，說明伊朗戰爭及其對能源和大宗商品價格的影響，將如何影響他的貨幣政策立場。

在第一種情景下，霍爾木茲海峽重新開放、貿易流動恢復正常，官員將能夠忽略能源價格飆升，並在今年晚些時候專注於疲弱的就業市場。沃勒表示，在這種情況下，「我的預測是基本通脹將繼續向2%回落，這使我對當前減息持謹慎態度，並更傾向於在今年晚些時候前景更加明朗時，通過減息來支持勞動力市場。」

衡通脹上升與就業走弱

但沃勒警告，原油期貨價格及整體證券市場可能低估了長期衝突的風險。沃勒表示：「就通脹而言，風險在於衝突持續時間越長且能源價格維持高位，這些高成本越可能傳導至其他價格，因為企業在定價時會將高昂的能源投入成本考慮在內。」

沃勒指出，如果這種情況發生，而勞動力市場疲弱，這將限制政策應對空間。在這種情形下，沃勒稱，他將在權衡通脹上升與就業市場走弱的風險後決定利率決策。「如果通脹風險高於勞動力市場風險，這可能意味着把政策利率維持在當前目標區間。」

美國聯儲局將於當地時間本月28至29日議息。利率期貨顯示，市場預期聯邦基金利率目標區間將維持於3.5厘至3.75厘不變。