蘋果iPhone首季內地出貨量激增20% 華為市佔創5年新高

今年首季內地手機市場數據顯示，蘋果iPhone出貨量增長為六大手機品牌之冠，華為則重奪市場份額第一位，市佔率更創5年新高。

分析師：iPhone優勢在至少可以用3年

Counterpoint Research 發布的最新數據報告顯示，今年首季中國智能手機出貨量較去年同期下跌4%，但蘋果及華為逆市增長，成為首季內地市場贏家。

蘋果受惠iPhone 17系列強勁需求，以及針對性促銷減價、政府補貼推動，首季出貨量激增20%，是蘋果、華為、小米、VIVO、OPPO及HONOR六大手機品牌中，出貨量增長最高的廠商。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam指出，在多數競爭對手因應成本壓力上調價格之際，蘋果以產品價值及耐用性，特別是iPhone產品一般可使用長達3年，在消費者心目中脫穎而出。

華為手機首季內地出貨量升2%，並以20%市場份額，重奪內地市場市估一哥地位，以及創下2020年後內地市場最高季度市佔率紀錄。華為出貨增加，動力主要來自Enjoy 90系列需求，以及Mate 80系列供應情況改善、農曆新年促銷活動。

小米定價趨謹慎 首季出貨量挫35%

至於另外4大手機品牌，VIVO首季出貨量增2%，HONOR首季出貨量跌3%。OPPO受調升部分舊機款價格拖累，首季出貨量下跌5%。

小米首季出貨量挫35%，以出貨量計排名跌至第六位。分析師指小米在成本壓力下，採取較謹慎定價策略，去年同期小米銷售主要受惠大幅減價及政府補貼。

報告預計今年第二季內地手機市場仍面臨壓力，市場需求或進一步轉弱，料蘋果及華為表現相對會較好，華為受惠市場對低端設備的強勁需求，出貨量有望進一步增長。