美菲達成協議建AI驅動製造中心 享外交豁免權 民事糾紛按美國法律處理

據《華爾街日報》報道，特朗普政府與菲律賓達成協議，將在馬尼拉一幅4,000英畝的土地上，合作建立由AI驅動的高科技產業中心。項目將作為美國經濟特區管理並享外交豁免權，旨在確保關鍵礦物供應，削弱中國在全球供應鏈的主導地位。

該製造業中心計劃建於馬尼拉政府提供的一幅土地上。美國將無償使用該地皮，並根據美國普通法營運，且該中心將享有外交豁免權，如同美國使館所享有的保護，屬全球首個同類安排。項目租期為兩年，其後可續租99年。美國國務院主管經濟事務的副國務卿Jacob Helberg表示，設立外交豁免權框架旨在為企業提供確定性，確保發生民事糾紛時企業是按美國法律處理責任。

Helberg指出，目前全球供應鏈各個層面均由中國主導，地理佈局完全不可持續。他警告，若對手切斷礦物及加工材料供應，美國製造業將陷入停頓。報道指，中國目前控制全球約90%的稀土加工及約70%的鋰離子電池生產，並曾於去年的貿易衝突中切斷大部分稀土出口。

中方反對建立排他性集團

針對此協議，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應指，中方反對任何國家建立排他性貿易集團，擾亂國際貿易秩序，並強調中國在維護全球產業鏈和供應鏈安全穩定方面發揮重要和建設性的作用。

轉出中國的投標方案優先

菲律賓擁有豐富的鎳、銅及鈷等資源，更是全球第二大鎳生產國。美國政府將要求各公司提交方案競投，資金須全數來自私營企業，並會優先考慮能將關鍵礦物加工及製造業從中國供應商手中轉移出來的投標方案。

Helberg補充，獲准營運的工廠將採用高度自動化系統全天候運作。此外，該協議標誌着菲律賓正式加入旨在保障供應鏈安全及抗衡中國AI影響力的「矽和平」（Pax Silica）聯盟。