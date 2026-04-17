美國汽油價格年內升49% 六成半選民不滿特朗普 經濟政策支持率處任內低位

美伊戰爭導致國際油價高企，有美國最新民調顯示，大多數選民將油價飆升歸咎於總統特朗普，不過特朗普周四對油價大幅上漲表示不以為然，並稱過去三四日汽油價格已經大幅回落。

特朗普稱汽油價格大幅回落

據CNBC報道，有白宮記者周四問特朗普，美國人還需要忍受高油價多久，特朗普回答道：「喔，現在的油價並沒有很高。」特朗普說，目前的價格並不像戰爭爆發後預期的那麼高，「過去三四日，汽油價格已經大幅回落。」

特朗普又說：「事實是，如果你看看股市，股市在上漲，一切都表現得非常好。我們必須做的最重要的事情，就是確保伊朗不會擁有核武器。」

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宣布停火以來僅降價7美分

特朗普宣稱油價已大幅回落，不過據美國汽車協會（AAA）追蹤的數據，普通汽油的平均價格年初僅每加侖2.75美元，周四已升至每加侖4.093 美元，今年來上升了49%。而自上周宣布為期兩周的停火後，每加侖平均價格僅下降了7美分。

據該會的數據，加州周四油價平均每加侖5.86美元，為全美國最高，遠高於全美平均水平的每加侖4.09美元，自2月底美伊戰爭以來上漲了26%。加州因稅收及環保政策，汽油價格向來高於全美，而在伊朗戰爭爆發後，情況更加嚴重。

路透報道指，因加州的燃油系統與美國國家燃油管道系統隔絕，迫使該州更依賴從亞洲進口燃料。而亞洲的煉油廠高度依賴來自中東原油，並將其加工成汽油及其他用於美國西海岸使用的產品。因此，當霍爾木茲海峽航道被封鎖，加州成為美國最受影響的地區。

僅38%人支持特朗普處理經濟

美國油價高企，已動摇特朗普的支持度。據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）周三公布全國登記選民民調顯示，65%的受訪者認為特朗普對近期油價上漲有「很大」或「部分」責任。

同一份民調還發現，僅38%受訪者支持特朗普對經濟的處理方式，這與他在2025年3月和10月兩度創下的兩屆任期內歷史新低持平。